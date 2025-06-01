«Если бы я мог плакать – я бы плакал». Талант ПСЖ прокомментировал финал ЛЧ

22-летний футболист ПСЖ Брэдли Баркола рассказал о своих ощущениях после финального матча Лиги чемпионов. В главном матче турнира столичный клуб Франции безжалостно разобрался с миланским «Интером» (5:0).

«Это невероятно. Клуб давно преследовал эту трофейную мечту, и в этом году мы смогли добыть ее наилучшим возможным способом.

Мы можем быть только счастливыми. Я еще не до конца осознаю, что произошло – это что-то необыкновенное. Если бы я мог плакать – я бы плакал, но у меня просто не хватает слез. Это мечта с детства: выиграть ее с таким большим клубом – действительно невероятно», – ответил Баркола.