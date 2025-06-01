Полузащитник Интера: «Мы разочарованы, поскольку ничего не показали»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла прокомментировал результат финала Лиги чемпионов, в котором итальянский коллектив уступил со счетом 0:5 французскому ПСЖ.

«Мы сегодня не показали ничего, и мы разочарованы, ведь это печальное завершение нашего пути. Но я горжусь этой командой, которая на протяжении последних нескольких лет отдавала все силы во всех турнирах. Нам обидно, и сейчас трудно выразить все эмоции, которые мы переживаем, но мы попробуем собраться и вернуться. Говорить после игры – это легко, но в матче есть моменты, которые могут все изменить мгновенно: например, их второй гол пришел после контратаки на нашем угловом с другой стороны поля.

Во втором тайме мы старались больше идти вперед, понимая, что рискуем, но ПСЖ продолжал демонстрировать свое качество. Мы всегда возвращались после поражений и пытались подниматься, когда падали. Сегодня – это тяжелый удар для нас, но единственный путь вернуться к своему лучшему уровню – это труд. Усталость не может быть оправданием в финале, самое большое сожаление в том, что казалось, будто они больше этого хотели.

Мы играли против «Баварии» и «Барселоны» – матчи, где тактика была на первом месте, но сегодня все сложилось иначе. Во втором тайме мы старались играть выше, но из-за этого у соперника появилось больше пространства для создания моментов, и они полностью им воспользовались», – сказал Николо.