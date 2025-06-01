«От беспомощности играли на грани фола». Бывший рефери ФИФА о финале ЛЧ

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером», в котором французский клуб победил со счетом 5:0.

«Считается, что арбитр продемонстрировал высокий класс, когда он был незаметным на поле, помогая участникам матча, демонстрировать все свое умение.

Так вот, в Мюнхене румын Ковач заслужил наивысшей оценки. Главное, что всегда успевал за ходом событий на поле и это несмотря на то, что команды действовали быстро. Во втором тайме итальянцы в нескольких эпизодах, видимо, от беспомощности, играли на грани фола. Но арбитр не позволил разгуляться страстям на поле.

Конечно, немного обидно, что отчетный финал не оправдал надежд тех болельщиков, которые ожидали острой борьбы. Был блестящий французский клуб и беспомощный «Интер». Такие поединки, где силы участников неравны, обслуживать сложно. Хотя отношения выясняли команды мирового уровня. Но Ковач оказался на высоте».

Ранее сообщалось о том, что заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, что ему не понравилось в финале Лиги чемпионов.