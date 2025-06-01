В последний день весны французский ПСЖ впервые в своей истории выиграл трофей Лиги чемпионов, разгромив в Мюнхене миланский «Интер» - 5:0.

Столичный клуб Франции под руководством испанца Луиса Энрике сделал этот сезон историческим, оформив требл.

После финального поединка Лиги чемпионов фанаты ПСЖ решили посвятить один из баннеров дочери главного тренера, которая умерла в 2019 году от рака костей.

На баннере фанатов изображен Луис Энрике вместе с его дочерью Ханой, которая навсегда останется девятилетней.

ФОТО. Фанаты ПСЖ почтили память дочери Луиса Энрике