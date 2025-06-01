Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фанаты ПСЖ почтили память дочери Луиса Энрике
Лига чемпионов
01 июня 2025, 12:26 |
674
0

ФОТО. Фанаты ПСЖ почтили память дочери Луиса Энрике

Болельщики посвятили перформанс вечно 9-летней дочери тренера

01 июня 2025, 12:26 |
674
0
ФОТО. Фанаты ПСЖ почтили память дочери Луиса Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine

В последний день весны французский ПСЖ впервые в своей истории выиграл трофей Лиги чемпионов, разгромив в Мюнхене миланский «Интер» - 5:0.

Столичный клуб Франции под руководством испанца Луиса Энрике сделал этот сезон историческим, оформив требл.

После финального поединка Лиги чемпионов фанаты ПСЖ решили посвятить один из баннеров дочери главного тренера, которая умерла в 2019 году от рака костей.

На баннере фанатов изображен Луис Энрике вместе с его дочерью Ханой, которая навсегда останется девятилетней.

ФОТО. Фанаты ПСЖ почтили память дочери Луиса Энрике

По теме:
Первый среди своих. Защитник ПСЖ вписал свое имя в истории Лиги чемпионов
Президент ПСЖ высказался об исторической победе команды в ЛЧ
11 из 11. Луис Энрике имеет уникальную статистику финалов
Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер фото Луис Энрике фанаты баннер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Футбол | 31 мая 2025, 14:19 1
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти

На Клубный чемпионат мира поедут Чема, Гонсало, Хакобо и Муньос

«Моя дочь всегда с нами». Пресс-конференция Энрике после победы в ЛЧ
Футбол | 01 июня 2025, 12:30 0
«Моя дочь всегда с нами». Пресс-конференция Энрике после победы в ЛЧ
«Моя дочь всегда с нами». Пресс-конференция Энрике после победы в ЛЧ

Испанский коуч дал несколько комментариев после финала главного еврокубка

ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.06.2025, 00:45
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
Футбол | 01.06.2025, 07:44
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Бокс | 01.06.2025, 08:11
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
31.05.2025, 03:30
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
30.05.2025, 21:53 3
Футбол
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
30.05.2025, 23:33
Футбол
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 5
Футбол
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
31.05.2025, 22:33 4
Бокс
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 57
Теннис
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33
Футбол
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
31.05.2025, 04:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем