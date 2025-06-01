«С менталитетом убийц». Фердинанд прокомментировал финал Лиги чемпионов

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинад прокомментировал финал Лиги чемпионов, по итогам которого «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0:

«Интеру устроили настоящую взбучку – они выглядели как команда, потерявшая темп и молодость. «ПСЖ» доминировал во всех фазах игры, мощно прессинговал и буквально душил соперника. Они вышли на поле с менталитетом убийц и начали давить с первых минут.

Это была потрясающая игра, особенно учитывая то, что это финал Лиги чемпионов. Не думаю, что я когда-либо видел такое одностороннее преимущество на этой стадии».

Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч».