«Нечего сказать». Реакция защитника Интера на поражение в финале ЛЧ

37-летний центральный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби поделился эмоциями после финального матча Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб уступил с разгромным счетом французскому ПСЖ – 0:5.

«Мы были немного сдержанными, а они действовали вдвое быстрее нас. Есть матчи, после которых остается горький привкус: ментальная составляющая была действительно очень важной, но их сильные стороны были хорошо видны.

Я разочарован, но нечего сказать: они были на совсем другом уровне, хотя в этом есть и наша вина. Во втором тайме мы пытались давить чуть больше, но безрезультатно: мы были заблокированы как психологически, так и физически. Но мы все равно гордимся путем, который привел нас ко второму финалу за три года.

Теперь нам нужно понять, чего нам не хватило в ментальном плане, и уже оттуда будем двигаться дальше. Я и мои товарищи по команде сожалеем, но должны держать голову высоко, ведь добраться до такой стадии в подобных турнирах – очень непросто», – сказал Ачерби.