«Нечего сказать». Реакция защитника Интера на поражение в финале ЛЧ
Франческо Ачерби попытался проанализировать фиаско в матче с ПСЖ
37-летний центральный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби поделился эмоциями после финального матча Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб уступил с разгромным счетом французскому ПСЖ – 0:5.
«Мы были немного сдержанными, а они действовали вдвое быстрее нас. Есть матчи, после которых остается горький привкус: ментальная составляющая была действительно очень важной, но их сильные стороны были хорошо видны.
Я разочарован, но нечего сказать: они были на совсем другом уровне, хотя в этом есть и наша вина. Во втором тайме мы пытались давить чуть больше, но безрезультатно: мы были заблокированы как психологически, так и физически. Но мы все равно гордимся путем, который привел нас ко второму финалу за три года.
Теперь нам нужно понять, чего нам не хватило в ментальном плане, и уже оттуда будем двигаться дальше. Я и мои товарищи по команде сожалеем, но должны держать голову высоко, ведь добраться до такой стадии в подобных турнирах – очень непросто», – сказал Ачерби.
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