Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нечего сказать». Реакция защитника Интера на поражение в финале ЛЧ
Лига чемпионов
01 июня 2025, 12:36 |
225
0

«Нечего сказать». Реакция защитника Интера на поражение в финале ЛЧ

Франческо Ачерби попытался проанализировать фиаско в матче с ПСЖ

01 июня 2025, 12:36 |
225
0
«Нечего сказать». Реакция защитника Интера на поражение в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

37-летний центральный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби поделился эмоциями после финального матча Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб уступил с разгромным счетом французскому ПСЖ – 0:5.

«Мы были немного сдержанными, а они действовали вдвое быстрее нас. Есть матчи, после которых остается горький привкус: ментальная составляющая была действительно очень важной, но их сильные стороны были хорошо видны.

Я разочарован, но нечего сказать: они были на совсем другом уровне, хотя в этом есть и наша вина. Во втором тайме мы пытались давить чуть больше, но безрезультатно: мы были заблокированы как психологически, так и физически. Но мы все равно гордимся путем, который привел нас ко второму финалу за три года.

Теперь нам нужно понять, чего нам не хватило в ментальном плане, и уже оттуда будем двигаться дальше. Я и мои товарищи по команде сожалеем, но должны держать голову высоко, ведь добраться до такой стадии в подобных турнирах – очень непросто», – сказал Ачерби.

По теме:
Первый среди своих. Защитник ПСЖ вписал свое имя в истории Лиги чемпионов
Президент ПСЖ высказался об исторической победе команды в ЛЧ
11 из 11. Луис Энрике имеет уникальную статистику финалов
Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер Франческо Ачерби
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Черноморца оценил работу Кучера. Клуб вылетел из УПЛ
Футбол | 01 июня 2025, 12:51 0
Лидер Черноморца оценил работу Кучера. Клуб вылетел из УПЛ
Лидер Черноморца оценил работу Кучера. Клуб вылетел из УПЛ

Алексей Хобленко похвалил Александра Кучера

Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Футбол | 01 июня 2025, 06:33 0
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?

31 мая парижане разгромили Интер в финале главного еврокубка со счетом 5:0

Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Футбол | 01.06.2025, 00:17
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Бокс | 01.06.2025, 09:14
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч
Футбол | 01.06.2025, 10:23
Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч
Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 5
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
30.05.2025, 08:51 5
Футбол
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
31.05.2025, 03:30
Бокс
Мощно закрыли турнир. Сборная Украины по волейболу одолела Болгарию
Мощно закрыли турнир. Сборная Украины по волейболу одолела Болгарию
31.05.2025, 19:22 3
Волейбол
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
30.05.2025, 18:59
Бокс
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
30.05.2025, 18:47 2
Футбол
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
30.05.2025, 23:33
Футбол
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
31.05.2025, 22:33 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем