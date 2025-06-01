«Моя дочь всегда с нами». Пресс-конференция Энрике после победы в ЛЧ

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию после финала Лиги чемпионов, в котором его команда разгромила «Интер» со счетом 5:0:

«Я очень счастлив. Было очень эмоционально в конце, когда болельщики передали баннер для моей семьи. Но я всегда думаю о своей дочери.

«Это очень много значит. Это так приятно, но мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить о своей дочери. Моя дочь всегда с нами, особенно когда мы проигрывали».

«Я с семьей, наслаждаюсь всем и стараюсь получать позитив даже в плохие моменты».

«Я старался не давить на клуб, который никогда не побеждал в этом турнире. Интер» – отличная команда, но мы были фантастичны в своем прессинге. В этом сезоне каждый игрок стал лучше, и команда тоже.

«Мы очень хорошо подготовились к этой игре, чтобы быть на таком уровне. Команда была великолепна, мы прессинговали с высокой интенсивностью. Усман Дембеле постоянно прессинговал их защитников и вратарей.

«С самого первого дня я говорил, что хочу выиграть важные трофеи, а Париж никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Мы сделали это впервые. Это прекрасное чувство – сделать многих людей счастливыми».

Ранее сообщалось о том, что Индзаги дал пресс-конференцию после финала ЛЧ.