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  4. «Моя дочь всегда с нами». Пресс-конференция Энрике после победы в ЛЧ
Лига чемпионов
01 июня 2025, 12:30 | Обновлено 01 июня 2025, 12:51
386
0

«Моя дочь всегда с нами». Пресс-конференция Энрике после победы в ЛЧ

Испанский коуч дал несколько комментариев после финала главного еврокубка

01 июня 2025, 12:30 | Обновлено 01 июня 2025, 12:51
386
0
«Моя дочь всегда с нами». Пресс-конференция Энрике после победы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию после финала Лиги чемпионов, в котором его команда разгромила «Интер» со счетом 5:0:

«Я очень счастлив. Было очень эмоционально в конце, когда болельщики передали баннер для моей семьи. Но я всегда думаю о своей дочери.

«Это очень много значит. Это так приятно, но мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить о своей дочери. Моя дочь всегда с нами, особенно когда мы проигрывали».

«Я с семьей, наслаждаюсь всем и стараюсь получать позитив даже в плохие моменты».

«Я старался не давить на клуб, который никогда не побеждал в этом турнире. Интер» – отличная команда, но мы были фантастичны в своем прессинге. В этом сезоне каждый игрок стал лучше, и команда тоже.

«Мы очень хорошо подготовились к этой игре, чтобы быть на таком уровне. Команда была великолепна, мы прессинговали с высокой интенсивностью. Усман Дембеле постоянно прессинговал их защитников и вратарей.

«С самого первого дня я говорил, что хочу выиграть важные трофеи, а Париж никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Мы сделали это впервые. Это прекрасное чувство – сделать многих людей счастливыми».

Ранее сообщалось о том, что Индзаги дал пресс-конференцию после финала ЛЧ.

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Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
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