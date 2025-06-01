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  4. «Я все равно горжусь». Пресс-конференция Индзаги после позора в финале ЛЧ
Лига чемпионов
01 июня 2025, 11:48 | Обновлено 01 июня 2025, 12:04
562
4

«Я все равно горжусь». Пресс-конференция Индзаги после позора в финале ЛЧ

Итальянский тренер дал несколько комментариев после матча с «ПСЖ»

01 июня 2025, 11:48 | Обновлено 01 июня 2025, 12:04
562
4
«Я все равно горжусь». Пресс-конференция Индзаги после позора в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Итальянский тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги дал пресс-конференцию после финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» разгромил его команду со счетом 5:0:

«Это было совершенно не похоже на мой «Интер», и игроки знают об этом первыми».

«Я думаю, «ПСЖ» заслужил победу»

«Есть большое разочарование и горечь, потому что у ребят был отличный сезон, и трудно закончить его без титулов. Как тренер, я все равно горжусь. Мы не удовлетворены сегодняшней игрой. Мы подошли к ней плохо... Мы сыграли финал не лучшим образом, но я поблагодарил ребят».

Мы были более уставшими, чем «ПСЖ», который завоевал титул чемпиона Франции несколько недель назад, в то время как мы боролись за Серию А до последнего уик-энда»

«Мы не играли хорошо технически, они успевали первыми... Мы знали, что они сильнее нас, мы знали, что должны быть лучше, но мы полностью заслужили поражение».

«Тяжелые поражения и финалы оставляют свой след. Мы все вместе должны начать все сначала»

«Я не буду отвечать на этот вопрос (прим. – о Клубном чемпионате мира). Я пришел из вежливости и уважения к вам, это поражение слишком болезненна. После поражений вы становитесь сильнее, мы уже проходили через это, и на следующий год мы проиграли Скудетто. Я поговорил с ребятами, и мы должны высоко держать голову, зная, что нам противостояла более сильная команда, которая заслужила победу».

Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч».

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Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов Интер - ПСЖ пресс-конференция Симоне Индзаги
Даниил Кирияка Источник: Flashscore
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Комментарии 4
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ivankondrat96
Інтер зупинився за крок від двох трофеїв. Хоча мало хто бачив команду у фіналі ЛЧ після основного етапу
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Saar
Якщо дивитись на Інтер з Барсою і Баварією і з ПСЖ- два різних Інтера. Такий провал у 5 голів-  це саме щось в середині самої команди. Вона просто не грала.  Інтер грав без настрою і ідеї. Щось в середині, і тренер нічого не змінив. ПСЖ не сильніший за Барсу і Баварію.
Що стосцєть ЗМ - то Доннарума!
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