Самый молодой автор дубля. Назван лучший игрок финального матча ЛЧ

В финале Лиги чемпионов УЕФА 2024/25, который состоялся 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене, «ПСЖ» одержал уверенную победу над «Интером» со счетом 5:0, завоевав свой первый титул в этом турнире.

Первый гол в матче на 12-й минуте забил Ашраф Хакими. На 20-й минуте Дезире Дуэ удвоил преимущество «ПСЖ», а на 63-й минуте он же оформил дубль, доведя счет до 3:0. Хвича Кварацхелия забил 4-й гол на 73-й минуте, а точку в матче поставил Сенни Маюлу на 86-й минуте.

Эта победа стала исторической для «ПСЖ», так как парижский клуб впервые выиграл Лигу чемпионов, став лишь вторым французским клубом после «Марселя» (1993), добившимся этого успеха.

Лучшим игроком матча назван 19-летний хавбек ПСЖ Дезире Дуэ, который стал самым молодым автором дубля в финале Лиги чемпионов.

Группа технических наблюдателей УЕФА пояснила свой выбор: «Два гола и голевая передача в финале Лиги чемпионов в возрасте всего 19 лет – это невероятно. Он играл с потрясающей зрелостью, отлично ассистировал Ашрафу Хакими при его голе и также проделал огромный объем работы в обороне».

Дезире Дуэ после матча сказал: «У меня нет слов. Это было просто невероятно для меня, просто невероятно».

Лига чемпионов 2024/25

Финал, 31 мая 2025

ПСЖ (Франция) – Интер (Италия) – 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Маюлу, 86

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