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  4. ФОТО. Триумф ПСЖ. Как французы получили долгожданный кубок Лиги чемпионов
Лига чемпионов
01 июня 2025, 02:00 |
121
0

ФОТО. Триумф ПСЖ. Как французы получили долгожданный кубок Лиги чемпионов

Историческая победа для парижан

01 июня 2025, 02:00 |
121
0
ФОТО. Триумф ПСЖ. Как французы получили долгожданный кубок Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене ПСЖ одержал разгромную победу над «Интером» 5:0 в финале Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

На церемонии награждения главный трофей турнира поднял над головой капитан команды Маркиньос.

Для ПСЖ это историческое достижение, ведь команда выиграла Лигу чемпионов впервые в своей истории.

Также для французских клубов это лишь вторая победа в самом престижном турнире Европы. В 1993 году победу одержал «Марсель».

ПСЖ в сезоне 2019/20 уже был в финале, но тогда команда уступила «Баварии» со счетом 1:0.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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