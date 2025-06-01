ФОТО. Триумф ПСЖ. Как французы получили долгожданный кубок Лиги чемпионов

31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене ПСЖ одержал разгромную победу над «Интером» 5:0 в финале Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

На церемонии награждения главный трофей турнира поднял над головой капитан команды Маркиньос.

Для ПСЖ это историческое достижение, ведь команда выиграла Лигу чемпионов впервые в своей истории.

Также для французских клубов это лишь вторая победа в самом престижном турнире Европы. В 1993 году победу одержал «Марсель».

ПСЖ в сезоне 2019/20 уже был в финале, но тогда команда уступила «Баварии» со счетом 1:0.