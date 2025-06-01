Неймар обратился к ПСЖ после разгрома Интера в финале Лиги чемпионов

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

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Бывшая звезда парижан Неймар отреагировал на победу французов в финальном матче.

«Поздравляю, ПСЖ», – написал Неймар в Инстаграме.

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