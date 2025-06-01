Лига чемпионов01 июня 2025, 01:22 |
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Неймар обратился к ПСЖ после разгрома Интера в финале Лиги чемпионов
Бразилец поздравил бывший клуб
01 июня 2025, 01:22 |
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В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Бывшая звезда парижан Неймар отреагировал на победу французов в финальном матче.
«Поздравляю, ПСЖ», – написал Неймар в Инстаграме.
«ПСЖ» выиграл свой первый трофей Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике оформила требл в этом сезоне!
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