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  4. Неймар обратился к ПСЖ после разгрома Интера в финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
01 июня 2025, 01:22 |
744
0

Неймар обратился к ПСЖ после разгрома Интера в финале Лиги чемпионов

Бразилец поздравил бывший клуб

01 июня 2025, 01:22 |
744
0
Неймар обратился к ПСЖ после разгрома Интера в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Бывшая звезда парижан Неймар отреагировал на победу французов в финальном матче.

«Поздравляю, ПСЖ», – написал Неймар в Инстаграме.

«ПСЖ» выиграл свой первый трофей Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике оформила требл в этом сезоне!

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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