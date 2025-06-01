Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

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Наставник «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от этого матча.

«Я горжусь этими ребятами за то, что они сделали в Лиге чемпионов. Это ужасное поражение, которое не перечеркивает того, что мы сделали. ПСЖ сильнее нас, они были лучше, мы плохо подошли к игре. Мы завершили сезон без титулов, но все равно он был очень хорошим, и я сказал это в раздевалке.

Последний матч тренером в «Интере»? Посмотрим с клубом в ближайшие дни, что будет дальше. Сейчас слишком много разочарования. Будет время спокойно поговорить об этом с моим клубом. Сейчас все в отчаянии», – сказал тренер.