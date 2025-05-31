ВИДЕО. Это уже разгром! ПСЖ забил третий гол в финале Лиги чемпионов
Автором точного удара стал Дуэ
В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.
На 64-й минуте счет в матче стал разгромным! Счет 3:0 в матче сделал Дезире Дуэ, который оформил в поединке дубль.
ВИДЕО. Это уже разгром! ПСЖ забил третий гол в финале Лиги чемпионов
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