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Лига чемпионов
31 мая 2025, 23:27 | Обновлено 31 мая 2025, 23:45
575
0

ВИДЕО. Это уже разгром! ПСЖ забил третий гол в финале Лиги чемпионов

Автором точного удара стал Дуэ

31 мая 2025, 23:27 | Обновлено 31 мая 2025, 23:45
575
0
ВИДЕО. Это уже разгром! ПСЖ забил третий гол в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.

На 64-й минуте счет в матче стал разгромным! Счет 3:0 в матче сделал Дезире Дуэ, который оформил в поединке дубль.

ВИДЕО. Это уже разгром! ПСЖ забил третий гол в финале Лиги чемпионов

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Дезире Дуэ Интер Милан ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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