ФОТО. Холанд шокировал роскошью своего отдыха. Богатая жизнь
Эрлинг Холанд наслаждается отдыхом в тёплых краях
Холанд показал отдых с гигантскими лобстерами.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал фото с отпуска, на котором держит двух крупных лобстеров.
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Футболист позирует в майке и шортах на фоне зелёного газона с лункой для мини-гольфа.
Точное место съёмки не раскрывается, но, судя по окружению, Холанд отдыхает в тёплых краях после завершения сезона, в котором снова стал одним из лучших бомбардиров АПЛ.
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