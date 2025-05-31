ФОТО. Холанд шокировал роскошью своего отдыха. Богатая жизнь

Холанд показал отдых с гигантскими лобстерами.

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал фото с отпуска, на котором держит двух крупных лобстеров.

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Футболист позирует в майке и шортах на фоне зелёного газона с лункой для мини-гольфа.

Точное место съёмки не раскрывается, но, судя по окружению, Холанд отдыхает в тёплых краях после завершения сезона, в котором снова стал одним из лучших бомбардиров АПЛ.