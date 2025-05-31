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  4. ФОТО. Коноплянка и Зозуля приехали на финал Лиги чемпионов в Мюнхене
Лига чемпионов
31 мая 2025, 22:36 |
850
0

ФОТО. Коноплянка и Зозуля приехали на финал Лиги чемпионов в Мюнхене

Два экс-игрока сборной Украины смотрят матч с трибуны «Альянц Арены»

31 мая 2025, 22:36 |
850
0
ФОТО. Коноплянка и Зозуля приехали на финал Лиги чемпионов в Мюнхене
Legioners.ua

В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов, в котором сражаются «ПСЖ» миланский «Интер».

Решающий матч сезона проходит в Германии. Его принимает «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На игру приехали два бывших игрока сборной Украины: Роман Зозуля и Евгений Коноплянка смотрят матч с трибун «Альянц Арены».

Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике пополнил элитный список тренеров Лиги чемпионов.

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Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов Интер - ПСЖ Роман Зозуля Евгений Коноплянка Альянц Арена
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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