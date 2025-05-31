ФОТО. Коноплянка и Зозуля приехали на финал Лиги чемпионов в Мюнхене
Два экс-игрока сборной Украины смотрят матч с трибуны «Альянц Арены»
В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов, в котором сражаются «ПСЖ» миланский «Интер».
Решающий матч сезона проходит в Германии. Его принимает «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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На игру приехали два бывших игрока сборной Украины: Роман Зозуля и Евгений Коноплянка смотрят матч с трибун «Альянц Арены».
Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике пополнил элитный список тренеров Лиги чемпионов.
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