ВИДЕО. Ужасный старт от Интера! ПСЖ удвоил преимущество в финале ЛЧ
Автором точного удара стал Дезире Дуэ
В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.
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«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.
На 20-й минуте счет в матче стал 2:0 в пользу «ПСЖ» – забил Дезире Дуэ.
ВИДЕО. Ужасный старт от Интера! ПСЖ удвоил преимущество в финале ЛЧ
ГОЛ! Дуэ, 20 мин, 2:0!
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