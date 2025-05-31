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Лига чемпионов
31 мая 2025, 22:27 | Обновлено 31 мая 2025, 22:40
1027
0

ВИДЕО. Ужасный старт от Интера! ПСЖ удвоил преимущество в финале ЛЧ

Автором точного удара стал Дезире Дуэ

31 мая 2025, 22:27 | Обновлено 31 мая 2025, 22:40
1027
0
ВИДЕО. Ужасный старт от Интера! ПСЖ удвоил преимущество в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.

На 20-й минуте счет в матче стал 2:0 в пользу «ПСЖ» – забил Дезире Дуэ.

ВИДЕО. Ужасный старт от Интера! ПСЖ удвоил преимущество в финале ЛЧ

ГОЛ! Дуэ, 20 мин, 2:0!

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Дезире Дуэ Интер Милан ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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