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Лига чемпионов
31 мая 2025, 22:20 | Обновлено 31 мая 2025, 22:39
1379
0

ВИДЕО. Быстрый гол в финале Лиги чемпионов! ПСЖ вышел вперед

Автором гола стал Ашраф Хакими

31 мая 2025, 22:20 | Обновлено 31 мая 2025, 22:39
1379
0
ВИДЕО. Быстрый гол в финале Лиги чемпионов! ПСЖ вышел вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Вывел парижан вперед Ашраф Хакими!

ВИДЕО. Быстрый гол в финале Лиги чемпионов! ПСЖ вышел вперед

ГОЛ! Хакими, 12 мин, 1:0!

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Интер Милан ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Интер Ашраф Хакими
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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