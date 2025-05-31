В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.

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«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Вывел парижан вперед Ашраф Хакими!

ВИДЕО. Быстрый гол в финале Лиги чемпионов! ПСЖ вышел вперед

ГОЛ! Хакими, 12 мин, 1:0!