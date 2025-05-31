ЕРМАКОВ: «Возможно, и были предложения, но теперь я игрок Маккаби Хайфа»

Вратарь молодежной сборной Украины и уже бывший голкипер Александрии Георгий Ермаков рассказал о сезоне и серебряных медалях УПЛ:

«Ротань ушел, Кампуш не собирается оставаться? Тут всех одинаково судить нельзя, ведь у каждого своя ситуация. Я, например, выступал в аренде. У Руслана Ротаня закончился контракт, и он принял решение прекратить сотрудничество. Что касается Кампуша, то, насколько я знаю, у него есть действующий договор. Поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, однозначного ответа нет.

Может ли Александрия повторить судьбу Днепра-1? Исчезновения точно не будет. Такой судьбы, как у Днепра-1, я думаю, не случится. Кто-то еще из игроков планирует покинуть клуб? Мне неизвестно. Сейчас много трансферных слухов, и не всегда они имеют под собой основу. Нужно знать ситуацию более детально.

Что стало главным фактором надежной игры и рекорда по матчам без пропущенных голов? Я считаю, что это результат действий всей команды, когда каждый знает, что делать на каждом этапе игры, каждый игрок на своей позиции. Чему научился у Руслана Ротаня и его штаба? Очень многому тактическому, что касается моей игры как вратаря. Я вынес много полезного из сотрудничества с тренерским штабом Руслана Ротаня.

Какие планы теперь? Сейчас еду на сбор с молодежной сборной Украины. Клубные дела? У меня такая ситуация, что у меня действующий контракт с Маккаби Хайфа, и я жду, когда приеду в расположение клуба. Потом в Украину или в Израиль? Это будет зависеть от того, как далеко мы пройдем на Евро U-21.

Александр Сирота в этом сезоне играл в Израиле на правах аренды? Лично с ним я не общался, но разговаривал с нашим общим знакомым. Именно от него узнал много информации. В Маккаби также играет Эрик Шуранов? Нет, не знаком, но знаю, что он есть в команде. В Украине идет война, в Израиле тоже? Масштаб войны разный, это нужно понимать. Обстановка тоже отличается.

Не было ли желания остаться в Александрии? У меня действующий контракт, поэтому если какой-то клуб заинтересован, он должен общаться со мной и с клубом. Это первоочередной процесс, который должен происходить. Желание и намерение – разные вещи. Тут ничего более детально не могу сказать. Были ли трансферные запросы? Возможно, были, но сейчас я игрок Маккаби Хайфа.

Пребывание в системе Шахтера? У меня нет желания кому-то что-то доказывать. Я сосредоточен на себе, своей игре и развитии. Я понимаю величие и амбиции клуба Шахтер. Если бы у меня было приглашение, я бы точно его рассмотрел. Если бы предложили перейти в Динамо? Конечно, рассмотрел бы.

В каком клубе в мире мечтаю играть? Это связано с детскими эмоциями. Я болел и болею за мадридский Реал на мировой арене. Конкурировать с Андреем Луниным? Почему бы и нет?! Кто лучший вратарь в Украине? На сегодняшний день выделю Дмитрия Ризныка. А вообще это Александр Шовковский и Андрей Пятов. Я всегда их обоих выделяю. Они разные по стилю, но у каждого из них я чему-то научился и брал пример. Кто был кумиром в детстве? Икер Касильяс».