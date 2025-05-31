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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 11:52 | Обновлено 31 мая 2025, 13:29
1776
0

«Такая ситуация». Голкипер Александрии будет играть за другой клуб

Георгий Ермаков вернется в Маккаби (Хайфа)

31 мая 2025, 11:52 | Обновлено 31 мая 2025, 13:29
1776
0
«Такая ситуация». Голкипер Александрии будет играть за другой клуб
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Украинский голкипер Георгий Ермаков, в нынешнем сезоне выступавший за «Александрию» на правах аренды, рассказал о планах на будущее.

– Какие планы у вас теперь? Возвращаетесь в Маккаби (Хайфа)?

– Сейчас еду на сбор с молодежной сборной Украины.

Клубные дела? У меня такая ситуация, что у меня есть действующий контракт с Маккаби (Хайфа) и жду, когда мне приехать в расположение клуба, – заявил голкипер.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань хочет видеть Георгия Еврмакова в житомирском Полесье.

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Георгий Ермаков Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Маккаби Хайфа
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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