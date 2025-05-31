ВИДЕО. В Кривбассе состоялась встреча руководства клуба с болельщиками
Владимир Баенко и Артем Гагарин ответили на актуальные вопросы
В конце мая в криворожском «Кривбассе» состоялась встреча руководства клуба с болельщиками красно-белых.
Мероприятие собрало большое количество поклонников команды, которые получили возможность лично пообщаться с руководством клуба, задать актуальные вопросы и поделиться своими мыслями.
Более двух часов генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко и вице-президент Артем Гагарин отвечали на вопросы болельщиков.
Они подвели итоги минувшего сезона, поблагодарили фанатов за неизменную поддержку, обозначили основные направления развития клуба на ближайшее будущее, поделились инсайдами. В частности, речь шла о трансферной политике, кадровых изменениях и целях на будущий сезон.
ВИДЕО. В Кривбассе состоялась встреча руководства клуба с болельщиками
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