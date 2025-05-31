В конце мая в криворожском «Кривбассе» состоялась встреча руководства клуба с болельщиками красно-белых.

Мероприятие собрало большое количество поклонников команды, которые получили возможность лично пообщаться с руководством клуба, задать актуальные вопросы и поделиться своими мыслями.

Более двух часов генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко и вице-президент Артем Гагарин отвечали на вопросы болельщиков.

Они подвели итоги минувшего сезона, поблагодарили фанатов за неизменную поддержку, обозначили основные направления развития клуба на ближайшее будущее, поделились инсайдами. В частности, речь шла о трансферной политике, кадровых изменениях и целях на будущий сезон.

ВИДЕО. В Кривбассе состоялась встреча руководства клуба с болельщиками