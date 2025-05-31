Стало известно, покинет ли Кривбасс хавбек Денис Кузык
По словам гендиректора Владимира Баенко, у футболиста еще год контракта
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал, останется ли в команде полузащитник Денис Кузик:
«Денис Кузик остается в клубе – у него еще остался год контракта. Зимой уже велись переговоры по продлению соглашения. Сейчас к этому вопросу возвращаются.
В процессе есть много деталей, которые влияют на продление соглашения. В частности, важно понять, кто будет главным тренером, ведь если тренер сменится, нужно понять, подходит ли этот футболист новому наставнику.
Руководство понимает, что Денис нравится многим болельщикам и руководству клуба. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы продлить с ним контракт».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко считает, что для турка будет крайне важно сразу же показать свой профессионализм
30 мая из трех украинок только Элина сумела добыть победу и преодолеть 3-й раунд мейджора