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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 21:34 | Обновлено 31 мая 2025, 21:40
47
0

Стало известно, покинет ли Кривбасс хавбек Денис Кузык

По словам гендиректора Владимира Баенко, у футболиста еще год контракта

31 мая 2025, 21:34 | Обновлено 31 мая 2025, 21:40
47
0
Стало известно, покинет ли Кривбасс хавбек Денис Кузык
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал, останется ли в команде полузащитник Денис Кузик:

«Денис Кузик остается в клубе – у него еще остался год контракта. Зимой уже велись переговоры по продлению соглашения. Сейчас к этому вопросу возвращаются.

В процессе есть много деталей, которые влияют на продление соглашения. В частности, важно понять, кто будет главным тренером, ведь если тренер сменится, нужно понять, подходит ли этот футболист новому наставнику.

Руководство понимает, что Денис нравится многим болельщикам и руководству клуба. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы продлить с ним контракт».

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Денис Кузык Владимир Баенко продление контракта
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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