Стало известно, покинет ли Кривбасс хавбек Денис Кузык

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал, останется ли в команде полузащитник Денис Кузик:

«Денис Кузик остается в клубе – у него еще остался год контракта. Зимой уже велись переговоры по продлению соглашения. Сейчас к этому вопросу возвращаются.

В процессе есть много деталей, которые влияют на продление соглашения. В частности, важно понять, кто будет главным тренером, ведь если тренер сменится, нужно понять, подходит ли этот футболист новому наставнику.

Руководство понимает, что Денис нравится многим болельщикам и руководству клуба. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы продлить с ним контракт».