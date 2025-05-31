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  4. ЛЕГЕЧКА: «Мне надрали зад. Единственный, кто может его обыграть – Алькарас»
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 22:14 |
445
0

ЛЕГЕЧКА: «Мне надрали зад. Единственный, кто может его обыграть – Алькарас»

Чешский теннисист поделился с журналистами своими ощущениями

31 мая 2025, 22:14 |
445
0
ЛЕГЕЧКА: «Мне надрали зад. Единственный, кто может его обыграть – Алькарас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иржи Легечка

Чешский теннисист Иржи Легечка после разгромного поражения в третьем круге парижского мейджора от Янника Синнера поделился с журналистами своими ощущениями.

На пресс-конференции после матча чех признался, что был подавлен игрой первой ракетки мира и что вряд ли мог бы сделать что-то существенно лучше. Более того, он прямо назвал единственного игрока, который, по его мнению, способен обыграть Синнера на этом Ролан Гаррос – Карлоса Алькараса.

«Сразу было понятно, что мы играем на грунте. Но главное отличие было не в его игре, а в моей. Он играл потрясающе, сегодня он был единственным, кто контролировал ситуацию на корте, все делал правильно. Мне казалось, будто я сражаюсь сам с собой, потому что он во всем был в тысячу раз лучше. Не думаю, что он сильно меняет свою игру на грунте. Его стиль очень мощный и доминирующий, и он старается сохранить его в каждом матче, независимо от покрытия.

Условия сильно отличались от тех, что были в моем предыдущем матче. Это, конечно, было мне в минус, но вряд ли бы что-то изменило. Может быть, я бы выиграл пару геймов больше – и все. Мячи были тяжелее, из-за чего я терял силу и свое небольшое преимущество на подаче. Но Синнеру было все равно – он был максимально сосредоточен и делал все, что хотел.

Я думал, что не выиграю ни одного гейма. Все видели, что происходило на корте. Я был рад даже одному гейму – настолько хорошо сегодня играл Синнер и настолько он меня превосходил во всех аспектах. Честно, три выигранных гейма – это большой успех для меня. Это реальность. Не думаю, что мог бы сыграть как-то иначе и добиться лучшего результата. Он просто провел невероятный матч и надрал мне зад.

Он – первая ракетка мира. Если бы я проиграл кому-то другому, был бы расстроен. Даже его тренер после матча подошел и сказал, что Синнер провел выдающийся поединок. Но я рад, что дошел до третьего круга и выиграл два хороших матча до этого.

Честно говоря, единственный, кто может победить Синнера – это Алькарас. Он хорошо чувствует себя в таких условиях, отлично двигается, придает мячу вес. Он понимает, когда делать укороченные удары, когда идти к сетке. По сути, единственные очки, которые я сегодня выиграл, были на выходах к сетке, а это как раз сильная сторона Карлоса. Если Синнер сохранит такой уровень, неважно, с кем он сыграет – он великолепно подает, отлично принимает и контролирует весь матч. Но если уж и воображать, кто его может обыграть – это Алькарас. Хотя все, конечно, зависит от условий».

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Ролан Гаррос 2025 Иржи Легечка Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский Источник
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