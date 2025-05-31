Интер и ПСЖ установили рекорд финалов Лиги чемпионов
Молодой состав парижан против опытных игроков итальянского клуба. Кто победит?
Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Лиги чемпионов.
«ПСЖ» и «Интер» уже установили новые рекорды финалов самого престижного турнира Европы.
Средний возраст стартового состава французов – 25 лет и 96 дней. Этот состав ПСЖ является самым молодым среди всех финалистов турнира в XXI веке.
«Интер» стал первой командой в истории финалов Лиги чемпионов, в стартовом составе которой есть аж три игрока старше 35 лет:
- Янн Зоммер (36 лет)
- Франческо Ачерби (37 лет)
- Генрих Мхитарян (36 лет)
Средний возраст стартового состава «Интера» – 30 лет и 242 дня.
Разница в среднем возрасте между стартовыми составами команд является новым рекордом финалов Лиги чемпионов, которая теперь равна 5 годам и 146 дням.
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