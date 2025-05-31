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Лига чемпионов
31 мая 2025, 21:38 |
172
0

Интер и ПСЖ установили рекорд финалов Лиги чемпионов

Молодой состав парижан против опытных игроков итальянского клуба. Кто победит?

31 мая 2025, 21:38 |
172
0
Интер и ПСЖ установили рекорд финалов Лиги чемпионов
UEFA

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Лиги чемпионов.

«ПСЖ» и «Интер» уже установили новые рекорды финалов самого престижного турнира Европы.

Средний возраст стартового состава французов – 25 лет и 96 дней. Этот состав ПСЖ является самым молодым среди всех финалистов турнира в XXI веке.

«Интер» стал первой командой в истории финалов Лиги чемпионов, в стартовом составе которой есть аж три игрока старше 35 лет:

  • Янн Зоммер (36 лет)
  • Франческо Ачерби (37 лет)
  • Генрих Мхитарян (36 лет)

Средний возраст стартового состава «Интера» – 30 лет и 242 дня.

Разница в среднем возрасте между стартовыми составами команд является новым рекордом финалов Лиги чемпионов, которая теперь равна 5 годам и 146 дням.

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Интер Милан стартовые составы ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер рекорд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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