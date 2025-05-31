Интер и ПСЖ установили рекорд финалов Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Лиги чемпионов.

«ПСЖ» и «Интер» уже установили новые рекорды финалов самого престижного турнира Европы.

Средний возраст стартового состава французов – 25 лет и 96 дней. Этот состав ПСЖ является самым молодым среди всех финалистов турнира в XXI веке.

«Интер» стал первой командой в истории финалов Лиги чемпионов, в стартовом составе которой есть аж три игрока старше 35 лет:

Янн Зоммер (36 лет)

Франческо Ачерби (37 лет)

Генрих Мхитарян (36 лет)

Средний возраст стартового состава «Интера» – 30 лет и 242 дня.

Разница в среднем возрасте между стартовыми составами команд является новым рекордом финалов Лиги чемпионов, которая теперь равна 5 годам и 146 дням.