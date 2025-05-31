Главный матч сезона. Стартовые составы на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

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Путь «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов: «Брест» (3:0, 7:0), «Ливерпуль» (0:1, 1:0 [пен. 4:1]), «Астон Вилла» (3:1, 2:3), «Арсенал» (1:0, 2:1)

Путь «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов: «Фейеноорд» (2:0, 2:1), «Бавария» (2:1, 1:0), «Барселона» (3:3, 4:3 ДВ).

«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интеру» покорялся этот турнир трижды – в последний раз в 2010 году.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

Стартовый состав «Интера»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Лаутаро.