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Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2025, 20:41 | Обновлено 31 мая 2025, 20:44
511
0

ВИДЕО. Батагов присоединился к сборной Украины U-21 перед ЧЕ

Арсений восстановился от травмы

31 мая 2025, 20:41 | Обновлено 31 мая 2025, 20:44
511
0
ВИДЕО. Батагов присоединился к сборной Украины U-21 перед ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов присоединился к сборной Украины U-21.

Украинская команда в Испании продолжается готовиться к молодежному чемпионату Европы U-21, который примут поля Словакии.

Восстановившийся после повреждения Арсений вернулся к тренировкам с командой. Сборной Украины предстоит сыграть товарищеский матч с Испанией, после чего их ожидают 3 игры группового этапа ЧЕ: сражения с датчанами, финнами и нидерландцами.

В текущем сезоне Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Испании.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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