ВИДЕО. Батагов присоединился к сборной Украины U-21 перед ЧЕ
Арсений восстановился от травмы
Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов присоединился к сборной Украины U-21.
Украинская команда в Испании продолжается готовиться к молодежному чемпионату Европы U-21, который примут поля Словакии.
Восстановившийся после повреждения Арсений вернулся к тренировкам с командой. Сборной Украины предстоит сыграть товарищеский матч с Испанией, после чего их ожидают 3 игры группового этапа ЧЕ: сражения с датчанами, финнами и нидерландцами.
В текущем сезоне Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Испании.
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