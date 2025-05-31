ВИДЕО. Батагов присоединился к сборной Украины U-21 перед ЧЕ

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов присоединился к сборной Украины U-21.

Украинская команда в Испании продолжается готовиться к молодежному чемпионату Европы U-21, который примут поля Словакии.

Восстановившийся после повреждения Арсений вернулся к тренировкам с командой. Сборной Украины предстоит сыграть товарищеский матч с Испанией, после чего их ожидают 3 игры группового этапа ЧЕ: сражения с датчанами, финнами и нидерландцами.

В текущем сезоне Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Испании.