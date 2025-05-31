Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его

33-летний украинский вратарь Алексей Шевченко покинул казахстанский клуб «Окжетпес».

О досрочном расторжении отношений объявила пресс-служба «Окжетпеса». У голкипера действовал контракт до конца текущего года, но соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Алексей Шевченко покинул футбольный клуб «Окжетпес». Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Клуб благодарит Алексея и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Шевченко выступал за «Окжетпес» с марта 2025 года и успел сыграть только один матч. Шевченко известен выступлениями за «Шахтер», он является воспитанником «Динамо».