Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его
Алексей Шевченко покинул «Окжетпес»
33-летний украинский вратарь Алексей Шевченко покинул казахстанский клуб «Окжетпес».
О досрочном расторжении отношений объявила пресс-служба «Окжетпеса». У голкипера действовал контракт до конца текущего года, но соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
«Алексей Шевченко покинул футбольный клуб «Окжетпес». Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Клуб благодарит Алексея и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.
Шевченко выступал за «Окжетпес» с марта 2025 года и успел сыграть только один матч. Шевченко известен выступлениями за «Шахтер», он является воспитанником «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко считает, что для турка будет крайне важно сразу же показать свой профессионализм
По словам гендиректора Владимира Баенко, у футболиста еще год контракта
Их выращивают там на метадоне и кодеине!