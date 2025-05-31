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  4. Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 20:35 |
2554
12

Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его

Алексей Шевченко покинул «Окжетпес»

31 мая 2025, 20:35 |
2554
12
Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его
УПЛ. Алексей Шевченко

33-летний украинский вратарь Алексей Шевченко покинул казахстанский клуб «Окжетпес».

О досрочном расторжении отношений объявила пресс-служба «Окжетпеса». У голкипера действовал контракт до конца текущего года, но соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Алексей Шевченко покинул футбольный клуб «Окжетпес». Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Клуб благодарит Алексея и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Шевченко выступал за «Окжетпес» с марта 2025 года и успел сыграть только один матч. Шевченко известен выступлениями за «Шахтер», он является воспитанником «Динамо».

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чемпионат Казахстана по футболу Алексей Шевченко Окжетпес расторжение контракта
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 12
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Mark4854590
Таке футбольне життя. Але 33 роки для голкіпера ще не пенсія. Може знайде собі клуб
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0
Saltovka
Вратарская школа динама худшая в Украине!
Их  выращивают там на метадоне и кодеине!
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-9
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