ВИДЕО. Попадать не обязательно. Драка болельщиков ПСЖ и Интера в Мюнхене
Фанаты точностью ударов не отличились
В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «ПСЖ».
Решающий матч главного еврокубка примет Мюнхен. Команды сразятся на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Перед матчем в одном из мюнхенских метро состоялся конфликт между фанатами «Интера» и «ПСЖ», который перетек в драку, по итогам которой ни одна из сторон не нанесла ни одного точного удара по другой.
Ранее сообщалось о том, что букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги чемпионов.
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