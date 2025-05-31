ВИДЕО. Попадать не обязательно. Драка болельщиков ПСЖ и Интера в Мюнхене

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «ПСЖ».

Решающий матч главного еврокубка примет Мюнхен. Команды сразятся на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Перед матчем в одном из мюнхенских метро состоялся конфликт между фанатами «Интера» и «ПСЖ», который перетек в драку, по итогам которой ни одна из сторон не нанесла ни одного точного удара по другой.

Ранее сообщалось о том, что букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги чемпионов.