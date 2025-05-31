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  4. ВИДЕО. Попадать не обязательно. Драка болельщиков ПСЖ и Интера в Мюнхене
Италия
31 мая 2025, 21:19 |
293
0

ВИДЕО. Попадать не обязательно. Драка болельщиков ПСЖ и Интера в Мюнхене

Фанаты точностью ударов не отличились

31 мая 2025, 21:19 |
293
0
ВИДЕО. Попадать не обязательно. Драка болельщиков ПСЖ и Интера в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «ПСЖ».

Решающий матч главного еврокубка примет Мюнхен. Команды сразятся на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед матчем в одном из мюнхенских метро состоялся конфликт между фанатами «Интера» и «ПСЖ», который перетек в драку, по итогам которой ни одна из сторон не нанесла ни одного точного удара по другой.

Ранее сообщалось о том, что букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги чемпионов.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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