ПСЖ или Интер? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги чемпионов
Решающий поединок еврокубка состоится 31 мая в 22:00 по Киеву в Мюнхене
В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки на игру. Фаворитами являются парижане, на трофей которых можно поставить с коэффициентом 1.62. На «Интер» котировки составляют 2.34.
Победа «ПСЖ» в основные 90 минут расценивается в 2.19. Ничья – 3.45, успех «Интер» – 3.40.
Sport.ua подготовит прогноз и анонс на финал Лиги Европы, а также проведет текстовую трансляцию поединка.
Опрос
ПСЖ (игровое время)
8 голосов 33.33 %
ПСЖ (по пенальти)
3 голоса 12.5 %
Интер (по пенальти)
3 голоса 12.5 %
Интер (игровое время)
7 голосов 29.17 %
Не знаю
3 голоса 12.5 %
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леонид Кучук может вернуться к тренерской деятельности
Коуч пообщался с журналистами после матча Лиги наций