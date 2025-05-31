ПСЖ или Интер? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги чемпионов

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки на игру. Фаворитами являются парижане, на трофей которых можно поставить с коэффициентом 1.62. На «Интер» котировки составляют 2.34.

Победа «ПСЖ» в основные 90 минут расценивается в 2.19. Ничья – 3.45, успех «Интер» – 3.40.

Sport.ua подготовит прогноз и анонс на финал Лиги Европы, а также проведет текстовую трансляцию поединка.