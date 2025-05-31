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Лига чемпионов
31 мая 2025, 13:08 | Обновлено 31 мая 2025, 13:11
385
0

ПСЖ или Интер? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги чемпионов

Решающий поединок еврокубка состоится 31 мая в 22:00 по Киеву в Мюнхене

31 мая 2025, 13:08 | Обновлено 31 мая 2025, 13:11
385
0
ПСЖ или Интер? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки на игру. Фаворитами являются парижане, на трофей которых можно поставить с коэффициентом 1.62. На «Интер» котировки составляют 2.34.

Победа «ПСЖ» в основные 90 минут расценивается в 2.19. Ничья – 3.45, успех «Интер» – 3.40.

Sport.ua подготовит прогноз и анонс на финал Лиги Европы, а также проведет текстовую трансляцию поединка.

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Голосов 24
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ финального матча 🏆 Лиги чемпионов между командами ПСЖ и Интер, который пройдет 31 мая в 22:00 в Мюнхене

ПСЖ (игровое время)

8 голосов 33.33 %

ПСЖ (по пенальти)

3 голоса 12.5 %

Интер (по пенальти)

3 голоса 12.5 %

Интер (игровое время)

7 голосов 29.17 %

Не знаю

3 голоса 12.5 %

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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