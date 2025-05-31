Жеребьевка: два представителя Украины сыграют на юниорском Ролан Гаррос

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев и 18-летняя Елизавета Котляр выступят на юниорском Открытом чемпионате Франции 2025.

Белозерцев получил 14-й номер посева и в первом раунде встретится с представителем Сербии Огненом Миличем. Ранее Никита уже четыре раза играла против Огнена и добыл две победы.

Белозерцев во второй раз выступит на юниорских мейджорах. В январе он сыграл на Australian Open и проиграл в первом же раунде.

Котляр на старте Ролан Гаррос выйдет на корт против 14-летней Яны Ковачковой из Чехии, с которой играла уже дважды на турнирах ITF в 2025 году. Девушки обменялись викториями.

Елизавета во второй раз выступит на французском слэме. В 2024 она добралась до второго круга.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (ПАРНИ)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (ДЕВУШКИ)