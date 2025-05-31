БАРЕЛЛА: «Это мечта каждого ребенка – играть такие матчи, как финал ЛЧ»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла принял участие в пресс-конференции накануне финального матча Лиги чемпионов 2024/25 против ПСЖ, который состоится 31 мая в 22:00.

– 15 лет назад Это’О сказал, что финалы не играют, а выигрывают. Вы готовы сыграть такой матч?

– Мы заряжены, мы очень уважаем ПСЖ, потому что это очень сильная команда. Мы сделаем все возможное, и после такого сезона мы заслуживаем достойный финал.

– Финал будет играться и выигран на середине поля?

– Безусловно, у них очень сильная полузащита. Полузащита – это пульсирующее сердце, но, как я всегда говорил, наша сила всегда была в команде в целом. Мы всегда делали разницу командой, особенно доказав это в победном матче против Барселоны. Без большой команды нельзя выиграть такой поединок. Мы постараемся вывести на поле все, что у нас есть.

– Сколько раз с момента Стамбула до сегодняшнего дня ты мечтал сыграть еще один финал Лиги чемпионов?

– Я много раз мечтал сыграть еще один финал. Это мечта каждого ребенка – играть такие матчи, они оставляют что-то внутри и дарят огромное впечатление. Против Сити два года назад мы сыграли великолепно, в этот раз мы постараемся быть внимательнее, потому что выигрывают в деталях. Мы постараемся привезти домой кубок.

– Что говорит твое сердце насчет твоих товарищей по команде?

– Лично я могу только благодарить их, потому что они очень помогли мне вырасти, как игроку и как человеку. Я постараюсь вернуть им все, что они мне дали, стараясь сделать все как можно лучше.

– Почему вы решили играть в третьей форме?

– Мы обсудили это. У нас были варианты, и выбор пал на эту, потому что она нам нравится. Надеемся, что форма поможет нам в финале.

– О чем будешь думать, когда окажешься в туннеле перед выходом на поле?

– Мысль будет в желании выиграть, сделать все возможное для товарищей и для всех болельщиков. Сейчас мыслей больше, чем будет перед игрой, мы должны суметь оставить все снаружи.

– Ты общался с Доннаруммой?

– Да, мы общались, но говорили обо всем, кроме футбола. С Джиджо у меня хорошие отношения, я очень уважаю его и всех игроков ПСЖ. Надеюсь, он будет вести себя хорошо.

– Что скажешь о Зелиньски и Залевски?

– Могу говорить только хорошее о них обоих. Помимо того, что они очень сильные, они два отличных парня. Зело быстро влился, хотя имел травмы, и мы страдали из-за его отсутствия в некоторых матчах. Никола быстро влился и помог нам, если он останется – мы будем только рады.

– В сборной здесь, в Мюнхене, ты забил красивый гол на Евро. Как сильно тебе не хватает забить и в Лиге чемпионов?

– В футболе есть не только голы, я стараюсь приносить пользу команде. Если завтра забью – буду очень рад, но я должен быть готов и помогать этим ребятам, которые заслуживают трофей.