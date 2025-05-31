ИНДЗАГИ: «В финале ЛЧ игру на поле будут решать не звезды и их зарплаты»

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Мюнхене перед финалом Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 против французского «ПСЖ», который состоится 31 мая в 22:00.

– Каков был этот сезон? Может ли эта команда играть против любого соперника?

– Опыт, который мы получили в Стамбуле, касается подготовки, того, как дойти до финала, тренировок, которые мы провели до этого момента, но каждый матч – это другая история. Мы старались уделить внимание каждой детали, все ребята доступны, поэтому есть большое доверие. Иметь весь состав в распоряжении – это лучшее, что можно иметь, потому что эти игроки – те, кого мы выбрали, и я горжусь тренировать их.

– После четырёх лет Лига чемпионов может стать завершением цикла?

– Есть матч Лиги чемпионов, потом мы спокойно поговорим о будущем, всегда на благо «Интера». Сейчас мы вполне заслужили этот финал, потому что приложили огромные усилия на этом пути, и нам остался последний, самый важный шаг. Эти ребята всегда отдавали на поле сердце и преданность клубу и сделают это и в субботу вечером.

– Недооценивают ли «Интер»? А вас?

– Не знаю, могу только сказать, что эта команда много дала за эти годы, много выигрывала, иногда проигрывала, но всегда отдавалась полностью, как и клуб, и болельщики. Мы гордимся тем, что играем в этом финале. В детстве я мечтал сыграть в таком матче, не смог этого сделать как игрок – остановился на четвертьфинале, но благодаря этим игрокам я готов сыграть во втором финале.

– Что скажете команде перед матчем?

– Скажет моё сердце, то, что я почувствую. Для фаворитов или аутсайдеров каждый матч – это другая история, на поле не выходит звездный состав или зарплата, а игроки, которые знают, что нужно внимательно относиться к деталям, потому что финалы иногда решаются эпизодами. Два года назад мы были аутсайдерами против самой сильной команды мира, но боролись на равных.

– Это был очень сложный сезон, что вы видели в своих игроках, что дало вам веру?

– Психологическая сторона важна, ребята очень хорошо поработали. Мы оставили позади разочарование в чемпионате. Все игроки в распоряжении, есть ещё некоторые сомнения, как всегда, но я видел правильную решимость, не одержимость, а правильную концентрацию.

– «Интер» имеет один из самых возрастных составов, а «ПСЖ» – молодой и быстрый. Какой лучший вариант для их противостояния?

– Тренер представляет матч в голове, но не всегда всё идёт по плану. Мы знаем, что встречаем команду №1 в Европе по владению мячом, команду с качеством. Мы в этом чемпионате первые и одни из лучших в Европе, поэтому должны провести матч, где хорошо сыграем технически, контролируя мяч, чтобы как можно больше лишить «ПСЖ» мяча, потому что они очень сильны в этом и других аспектах.

– Как Бенжамен Павар?

– Он в хорошей форме, хорошо тренировался, ощущения положительные. Если будет здоров, сыграет, он для нас очень важен, и нам его не хватало в последнее время.

– Насколько капитан влияет на тренера и наоборот?

– Я пригласил с собой Лаутаро и Бареллу, капитана и вице-капитана, потому что это очень важные игроки для меня и для команды, они будто «пришиты» к футболке «Интера», в нужный момент громко заявляют о себе, очень уважают партнёров, и я им полностью доверяю.

– Можно ли сейчас использовать слово «осознанность»?

– Осознанность, бег, ясность, концентрация и многое другое. Чтобы выиграть такой важный матч, нужно всё, и уделять максимум внимания деталям, потому что перед нами очень сильная команда с отличным тренером, как Луис Энрике.

– Вы определили эпоху в «Интере». Насколько финал может изменить оценки будущего?

– В победах и поражениях вся разница мира, мы это знаем, потому что уже прошли через это – и в Лиге чемпионов, и в чемпионате, и в хорошем, и в плохом. Самое большое желание – подарить болельщикам большую радость. Вчера они были с нами в тренировочном центре, мы знаем, как они нам помогли, и знаем, что в матче, даже если не физически, вся Северная трибуна будет с нами на поле, потому что мы начали этот путь вместе и закончим его все вместе здесь, в Мюнхене.

– О чём вы просили своих игроков?

– Я просил концентрации, решимости, но не одержимости, потому что мы должны быть свободны в голове. Мы знаем, как готовятся к таким матчам, у нас есть чемпионы Европы и мира, мы уже играли в финале Лиги чемпионов. Мы пришли сюда лучшим путём, знаем, что игра может решаться в эпизодах, и мы должны уметь повернуть их в нашу пользу.

– Где граница между напряжением из-за мечты и страхом её не достичь?

– Мы должны выйти на поле с решимостью и желанием выиграть этот матч, мы будем бороться своими силами, как всегда делали. Нас очень вдохновляет пройденный путь, полный испытаний, но мы дошли до этого и не хотим останавливаться.