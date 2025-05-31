Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИНДЗАГИ: «В финале ЛЧ игру на поле будут решать не звезды и их зарплаты»
Лига чемпионов
31 мая 2025, 19:37 | Обновлено 31 мая 2025, 20:08
119
0

ИНДЗАГИ: «В финале ЛЧ игру на поле будут решать не звезды и их зарплаты»

Коуч Интера дал пресс-конференцию перед финалом ЛЧ против ПСЖ

31 мая 2025, 19:37 | Обновлено 31 мая 2025, 20:08
119
0
ИНДЗАГИ: «В финале ЛЧ игру на поле будут решать не звезды и их зарплаты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Мюнхене перед финалом Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 против французского «ПСЖ», который состоится 31 мая в 22:00.

– Каков был этот сезон? Может ли эта команда играть против любого соперника?

– Опыт, который мы получили в Стамбуле, касается подготовки, того, как дойти до финала, тренировок, которые мы провели до этого момента, но каждый матч – это другая история. Мы старались уделить внимание каждой детали, все ребята доступны, поэтому есть большое доверие. Иметь весь состав в распоряжении – это лучшее, что можно иметь, потому что эти игроки – те, кого мы выбрали, и я горжусь тренировать их.

– После четырёх лет Лига чемпионов может стать завершением цикла?

– Есть матч Лиги чемпионов, потом мы спокойно поговорим о будущем, всегда на благо «Интера». Сейчас мы вполне заслужили этот финал, потому что приложили огромные усилия на этом пути, и нам остался последний, самый важный шаг. Эти ребята всегда отдавали на поле сердце и преданность клубу и сделают это и в субботу вечером.

– Недооценивают ли «Интер»? А вас?

– Не знаю, могу только сказать, что эта команда много дала за эти годы, много выигрывала, иногда проигрывала, но всегда отдавалась полностью, как и клуб, и болельщики. Мы гордимся тем, что играем в этом финале. В детстве я мечтал сыграть в таком матче, не смог этого сделать как игрок – остановился на четвертьфинале, но благодаря этим игрокам я готов сыграть во втором финале.

– Что скажете команде перед матчем?

– Скажет моё сердце, то, что я почувствую. Для фаворитов или аутсайдеров каждый матч – это другая история, на поле не выходит звездный состав или зарплата, а игроки, которые знают, что нужно внимательно относиться к деталям, потому что финалы иногда решаются эпизодами. Два года назад мы были аутсайдерами против самой сильной команды мира, но боролись на равных.

– Это был очень сложный сезон, что вы видели в своих игроках, что дало вам веру?

– Психологическая сторона важна, ребята очень хорошо поработали. Мы оставили позади разочарование в чемпионате. Все игроки в распоряжении, есть ещё некоторые сомнения, как всегда, но я видел правильную решимость, не одержимость, а правильную концентрацию.

– «Интер» имеет один из самых возрастных составов, а «ПСЖ» – молодой и быстрый. Какой лучший вариант для их противостояния?

– Тренер представляет матч в голове, но не всегда всё идёт по плану. Мы знаем, что встречаем команду №1 в Европе по владению мячом, команду с качеством. Мы в этом чемпионате первые и одни из лучших в Европе, поэтому должны провести матч, где хорошо сыграем технически, контролируя мяч, чтобы как можно больше лишить «ПСЖ» мяча, потому что они очень сильны в этом и других аспектах.

– Как Бенжамен Павар?

– Он в хорошей форме, хорошо тренировался, ощущения положительные. Если будет здоров, сыграет, он для нас очень важен, и нам его не хватало в последнее время.

– Насколько капитан влияет на тренера и наоборот?

– Я пригласил с собой Лаутаро и Бареллу, капитана и вице-капитана, потому что это очень важные игроки для меня и для команды, они будто «пришиты» к футболке «Интера», в нужный момент громко заявляют о себе, очень уважают партнёров, и я им полностью доверяю.

– Можно ли сейчас использовать слово «осознанность»?

– Осознанность, бег, ясность, концентрация и многое другое. Чтобы выиграть такой важный матч, нужно всё, и уделять максимум внимания деталям, потому что перед нами очень сильная команда с отличным тренером, как Луис Энрике.

– Вы определили эпоху в «Интере». Насколько финал может изменить оценки будущего?

– В победах и поражениях вся разница мира, мы это знаем, потому что уже прошли через это – и в Лиге чемпионов, и в чемпионате, и в хорошем, и в плохом. Самое большое желание – подарить болельщикам большую радость. Вчера они были с нами в тренировочном центре, мы знаем, как они нам помогли, и знаем, что в матче, даже если не физически, вся Северная трибуна будет с нами на поле, потому что мы начали этот путь вместе и закончим его все вместе здесь, в Мюнхене.

– О чём вы просили своих игроков?

– Я просил концентрации, решимости, но не одержимости, потому что мы должны быть свободны в голове. Мы знаем, как готовятся к таким матчам, у нас есть чемпионы Европы и мира, мы уже играли в финале Лиги чемпионов. Мы пришли сюда лучшим путём, знаем, что игра может решаться в эпизодах, и мы должны уметь повернуть их в нашу пользу.

– Где граница между напряжением из-за мечты и страхом её не достичь?

– Мы должны выйти на поле с решимостью и желанием выиграть этот матч, мы будем бороться своими силами, как всегда делали. Нас очень вдохновляет пройденный путь, полный испытаний, но мы дошли до этого и не хотим останавливаться.

По теме:
Лаутаро МАРТИНЕС: «Попробуем сыграть идеальный матч и вернуть себе трофей»
БАРЕЛЛА: «Это мечта каждого ребенка – играть такие матчи, как финал ЛЧ»
В день финала Лиги чемпионов умер бывший президент Интера
Интер Милан Симоне Индзаги пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Николай Степанов Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере
Футбол | 31 мая 2025, 16:13 16
Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере
Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере

Алексей Сливченко считает, что для турка будет крайне важно сразу же показать свой профессионализм

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Футбол | 30 мая 2025, 21:53 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»

Экс-тренер сборной Украины оценил перспективы форварда Владислава Ваната

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
Футбол | 31.05.2025, 19:32
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс назвал 7 игроков, которые покидают команду
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Футбол | 31.05.2025, 11:17
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Футбол | 31.05.2025, 04:23
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
30.05.2025, 18:59
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
31.05.2025, 09:28 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
29.05.2025, 21:31 51
Футбол
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
30.05.2025, 18:47 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
29.05.2025, 21:59 106
Футбол
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
29.05.2025, 19:25 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем