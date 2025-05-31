Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ выйдет на финальную игру со своими лучшими козырями»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию накануне финала Лиги чемпионов УЕФА против миланского «Интера», который состоится 31 мая в 22:00 в Мюнхене:

«Соперник? Каждая команда действует по-своему и делает акцент на определенных аспектах игры. Мы все знаем соревновательный дух Интера и итальянского футбола. Это очень целостная команда, которая хорошо работает с мячом. А когда мяча нет, они очень хорошо защищаются. Интер – команда с очень четкими лидерами. Мы не будем менять наш подход к атаке или обороне, но придется адаптироваться к характеристикам каждого соперника.

Подготовка к матчу? Наш путь был очень сложным, с матчами самого высокого уровня с самого начала турнира. К таким матчам мы привыкли, и я считаю, это может быть нашим преимуществом. Теперь мы постараемся выйти на поле с нашими лучшими козырями. Это финал. Мы готовились именно к этому и попытаемся перевести игру в те аспекты, где считаем себя сильнее. Посмотрим, что нам принесет день игры.

«Характер матча? Когда команда отходит назад и обороняется на своей половине, это автоматически становится очень сложно, потому что пространства мало, а плотность высокая. Мы привыкли играть против таких соперников. Проблема в том, что у Интера много игроков очень высокого уровня – как в обороне, так и в атаке. Именно поэтому они уже выходили в финал два года назад. Придется адаптироваться в реальном времени в зависимости от хода игры.

Парижская гармония? Симбиоз в коллективе такой же, как и с прошлого сезона. У меня исключительный состав, с которым я очень хорошо работаю с первого дня здесь. С тех пор я ничего не менял.

Вклад собственного опыта? У меня на 10 лет больше опыта, чем во время моего предыдущего финала Лиги чемпионов. За эти годы у меня была возможность поработать. Я стараюсь передать своей команде удовольствие от участия в таком матче. Думаю, мы готовы – так же, как и Интер. Мы сделаем все возможное, чтобы провести хороший финал и, конечно, победить».