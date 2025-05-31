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  4. В Милане приняли решение по Кайлу Уокеру
Италия
31 мая 2025, 19:49 |
328
1

В Милане приняли решение по Кайлу Уокеру

Итальянский гранд не будет выкупать контракт англичанина

31 мая 2025, 19:49 |
328
1
В Милане приняли решение по Кайлу Уокеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

В «Милане» приняли решение по английскому фулбеку Кайлу Уокеру, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб решил не выкупать контракт 35-летнего игрока «Манчестер Сити» из-за его возраста и трансферной стоимости (6 миллионов евро).

Вторую половину сезона футболист «горожан» на правах аренды провел в составе «россонери». За полсезона англичанин 16 раз сыграл за «Милан», результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Барсы» может перебраться к «Фонсеке».

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Кайл Уокер Милан Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
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