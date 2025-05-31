В Милане приняли решение по Кайлу Уокеру

В «Милане» приняли решение по английскому фулбеку Кайлу Уокеру, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб решил не выкупать контракт 35-летнего игрока «Манчестер Сити» из-за его возраста и трансферной стоимости (6 миллионов евро).

Вторую половину сезона футболист «горожан» на правах аренды провел в составе «россонери». За полсезона англичанин 16 раз сыграл за «Милан», результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Барсы» может перебраться к «Фонсеке».