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Испания
31 мая 2025, 18:56 | Обновлено 31 мая 2025, 19:51
476
0

Переговоры идут. Экс-игрок Барсы может перебраться к Фонсеке

Хуниор Фирпо может стать игроком «Лиона»

31 мая 2025, 18:56 | Обновлено 31 мая 2025, 19:51
476
0
Переговоры идут. Экс-игрок Барсы может перебраться к Фонсеке
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуниор Фирпо

Испанский фулбек «Лидса» Хуниор Фирпо привлекает внимание «Лиона», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб сделал предложение 28-летнему футболисту, контракт которого с английским клубом истекает этим летом. «Ткачи» сделали предложение Фирпо.

Также игроком заинтересован «Милан», рассматривающий его кандидатуру на случай возможного ухода Тео Эрнандеса.

Хуниор Фирпо выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год. Коучем «Лиона» является Паулу Фонсека.

Ранее сообщалось о том, что «Лион» закрыл вопрос с долгом и избежал трансферного бана.

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Хуниор Фирпо Лион Лидс Барселона трансферы Фабрицио Романо Паулу Фонсека трансферы Лиги 1 Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Тео Эрнандес Милан трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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