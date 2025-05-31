Переговоры идут. Экс-игрок Барсы может перебраться к Фонсеке

Испанский фулбек «Лидса» Хуниор Фирпо привлекает внимание «Лиона», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб сделал предложение 28-летнему футболисту, контракт которого с английским клубом истекает этим летом. «Ткачи» сделали предложение Фирпо.

Также игроком заинтересован «Милан», рассматривающий его кандидатуру на случай возможного ухода Тео Эрнандеса.

Хуниор Фирпо выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год. Коучем «Лиона» является Паулу Фонсека.

Ранее сообщалось о том, что «Лион» закрыл вопрос с долгом и избежал трансферного бана.