В день финала Лиги чемпионов умер бывший президент Интера

В субботу, 31 мая, на 84-м году жизни не стало экс-президента миланского «Интера» Эрнесто Пелегрини.

Итальянец управлял миланским клубом с 1984 по 1995 год. Он был 17-м президентом в истории клуба. В период его правления «неррадзури» взяли следующие трофеи:

Серия А

Кубок Италии (2)

Кубок УЕФА

В 2020 году Эрнесто Пеллегрини был включен в зал славы миланского гранда, а в 2022 году – в зал славы итальянского футбола.

31 мая в 22:00 по киевскому времени состоится финал Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что Симоне Индзаги дал пресс-конференцию перед финалом Лиги чемпионов.