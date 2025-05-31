В день финала Лиги чемпионов умер бывший президент Интера
Сегодня не стало Эрнесто Пеллегрини
В субботу, 31 мая, на 84-м году жизни не стало экс-президента миланского «Интера» Эрнесто Пелегрини.
Итальянец управлял миланским клубом с 1984 по 1995 год. Он был 17-м президентом в истории клуба. В период его правления «неррадзури» взяли следующие трофеи:
- Серия А
- Кубок Италии (2)
- Кубок УЕФА
В 2020 году Эрнесто Пеллегрини был включен в зал славы миланского гранда, а в 2022 году – в зал славы итальянского футбола.
31 мая в 22:00 по киевскому времени состоится финал Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».
Ранее сообщалось о том, что Симоне Индзаги дал пресс-конференцию перед финалом Лиги чемпионов.
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