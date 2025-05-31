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Италия
31 мая 2025, 19:28 | Обновлено 31 мая 2025, 19:59
761
0

В день финала Лиги чемпионов умер бывший президент Интера

Сегодня не стало Эрнесто Пеллегрини

31 мая 2025, 19:28 | Обновлено 31 мая 2025, 19:59
761
0
В день финала Лиги чемпионов умер бывший президент Интера
ФК Интер. Эрнесто Пеллегрини

В субботу, 31 мая, на 84-м году жизни не стало экс-президента миланского «Интера» Эрнесто Пелегрини.

Итальянец управлял миланским клубом с 1984 по 1995 год. Он был 17-м президентом в истории клуба. В период его правления «неррадзури» взяли следующие трофеи:

  • Серия А
  • Кубок Италии (2)
  • Кубок УЕФА

В 2020 году Эрнесто Пеллегрини был включен в зал славы миланского гранда, а в 2022 году – в зал славы итальянского футбола.

31 мая в 22:00 по киевскому времени состоится финал Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что Симоне Индзаги дал пресс-конференцию перед финалом Лиги чемпионов.

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Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Интер Милан
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