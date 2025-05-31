МАРКИНЬОС: «Задача ПСЖ – доставить этот трофей в Париж»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос принял участие в пресс-конференции накануне финала Лиги чемпионов УЕФА против «Интера» из Милана, который состоится 31 мая в 22:00 в Мюнхене:

«Психологический аспект? С первого дня тренер также научил нас контролировать свои эмоции. Он много работал с момента прихода, и я думаю, что именно поэтому мы сегодня здесь. Это не только тактическая или техническая работа.

Впечатления от коллектива? Эта команда получает удовольствие каждый день. Мы понимаем друг друга на поле, мы любим друг друга. Я действительно влюблен в эту команду, во все, что каждый делает для других. Быть частью этой команды – настоящее удовольствие.

Усман Дембеле? Усман – один из лидеров команды. Не только на поле, но и в раздевалке, в своей речи. В этом сезоне мы видели, что он очень хорошо выполняет эту роль. Я вижу его каждый день на тренировках. Я очень рад, что в команде есть такой умный игрок, как он. На него очень трудно защищаться, и мы постараемся максимально опираться на него.

Контроль эмоций? Мы хотим выиграть, мы хотим добиться этой победы, но в таких противостояниях может случиться все что угодно. Все готовы. Не надо давить на себя, нужно быть эмоционально уравновешенными. Матч начнется в субботу вечером, а не раньше. Мы будем ждать и сделаем все, чтобы завоевать этот титул.

Система игры соперника? Мы хорошо поработали над этим в течение недели. Мы готовы адаптироваться. Некоторые команды уже играли против нас с двумя нападающими, как «Интер» из Милана. Каждая из команд имеет свою философию.

Эволюция клуба? Я здесь уже давно. Клуб очень вырос с того времени, и завтра у нас есть возможность сделать что-то великое для истории «ПСЖ». И я не хочу упустить эту возможность, поэтому это зависит от нас – сделать все, чтобы доставить этот трофей в Париж, нашим болельщикам, нашим семьям».