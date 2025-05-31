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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 19:05 | Обновлено 31 мая 2025, 19:44
1183
0

Экс-игрок Динамо: «К сожалению, не сложилось, такое бывает»

Олег Кузнецов – о финале ЛЧ и ночной атаке на Киев

31 мая 2025, 19:05 | Обновлено 31 мая 2025, 19:44
1183
0
Экс-игрок Динамо: «К сожалению, не сложилось, такое бывает»
ФК Динамо. Олег Кузнецов

Один из представителей звездного состава киевского «Динамо» и сборной СССР 80-х – начала 90-х годов Олег Кузнецов поделился с Sport.ua мыслями о сегодняшнем финале Лиги чемпионов и рассказал о страшной вражеской атаке на Киев и область в разгар этой недели.

– В решающем поединке за почетный трофей сегодня сойдутся французский «ПСЖ» и итальянский «Интер». Чего ждете от этого противостояния?

– В этой паре у меня нет фаворита, ведь я абсолютно ни за кого из соперников болеть не буду. «ПСЖ» и «Интер» не являются моими любимыми командами. Каковы мои ожидания относительно матча и результата? Хотелось бы, чтобы получилась хорошая игра. Пожалуй, такой она в этой встрече и будет.

– Вы наверняка следили за ходом нынешней Лиги чемпионов, поэтому видели, каким был путь обеих команд к финалу. Взять хотя бы полуфиналы «Пари Сен-Жермен» – «Барселона» и «Интер» – «Арсенал», которые были достаточно яркими и отличались незаурядной упрямостью и несгибаемостью.

– Да, игры были интересными. Если говорить о «ПСЖ», то это более остроатакующая команда, в ней акцент делается именно на атакующие действия. Впереди у парижан очень хорошая троица игроков, от которых следует ждать остроты. Что касается «Интера», то он, как и все итальянские команды, больше акцентирован на оборону. Впрочем, у миланцев также есть хорошие исполнители в линии атаки, поэтому считаю, что шансы в финальном поединке равны у обеих команд. Я думаю, что кто-то из соперников ошибется и результат матча, вполне вероятно, будет зависеть от чьих-то индивидуальных погрешностей.

– Как, на ваш взгляд, построят игру команды?

– Не думаю, что обе команды будут закрываться. Вот в противостоянии «ПСЖ» и «Интера» жду результативного футбола.

– Кому отдавали свои симпатии в ходе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов?

– «Ливерпулю». На мой взгляд, в 1/8 финала ему попался достойный соперник и в упорной борьбе англичане уступили (им был как раз «ПСЖ», который победил в серии послематчевых пенальти – прим. ред.). В английской Премьер-лиге у «Ливерпуля» все получилось – и он стал чемпионом, а вот в Лиге чемпионов, к сожалению, не сложилось. Что ж, такое бывает.

– Вас, как игрока, который много лет отдал киевскому «Динамо», хотелось бы поздравить с третьей чемпионской звездой прославленного клуба.

– Спасибо. Конечно, слежу за «Динамо». Приятное событие.

– Несколько дней назад в интернете пришлось увидеть видео вашей дочери, Екатерины Кузнецовой, которая взволнованно рассказала об ужасах, связанных с очередным воздушным ударом врага. Как ее состояние после тех страшных событий?

– Атака на Киевскую область была с помощью дронов и ракет. «Прилеты» были недалеко от нашего дома, буквально в каких-то 300-400 метрах. Три ракеты взорвались. В момент «прилетов» все были вместе в нашем загородном доме, где живем мы с женой. Дочь как раз была у нас и очень испугалась. Но сейчас вроде бы приходит в себя.

– Желаю, чтобы как можно скорее наступила наша победа и мир.

– Большое спасибо.

Ранее мы сообщали, что воспитанник «Динамо» завершил карьеру из-за неудачной прививки от Covid.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов ПСЖ Интер Милан инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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