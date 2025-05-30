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Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 11:36 | Обновлено 30 мая 2025, 11:52
1276
0

Воспитанник Динамо завершил карьеру из-за неудачной прививки от Covid

Сергей Люлька был вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

30 мая 2025, 11:36 | Обновлено 30 мая 2025, 11:52
1276
0
Воспитанник Динамо завершил карьеру из-за неудачной прививки от Covid
ФК Динамо Киев. Сергей Люлька

Воспитанник киевского «Динамо» Сергей Люлька был вынужден завершить футбольную карьеру из-за вакцины от Covid. Его последним клубом стал харьковский Металлист.

– Сергей, последним твоим профессиональным клубом был Металлист. Почему в августе 2021 ты был исключен из заявки харьковской команды?

– Тогда не хотелось выносить на публику мои проблемы, поэтому я пошел по-тихому.

– Недоразумение с руководством?

– Нет-нет. Здесь все хорошо. Я со всеми и сейчас поддерживаю хорошие отношения. Я благодарен клубу и руководству в частности. Я уже не играл, но контракт действовал еще полгода, и мне все время выплачивали зарплату и премиальные.

– Но давай вернемся к твоим проблемам со здоровьем, по которым тебе пришлось завязать с большим футболом.

– После вакцинации от Covid у меня возникло серьезное осложнение. Врачи долгое время не могли определить причины, но когда все выяснилось, с футболом пришлось попрощаться, – заявил Сергей.

Люлька является питомцем Динамо. В структуре клуба находился с 2004 по 2016 годы, однако за первую команду не сыграл.Кроме Металлиста защищал цвета чешского Слована, Говерлы, Черноморца, Десны и ПФК Львов.

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Сергей Люлька Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Beat COVID-19 Tournament
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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