Киченок и Павич на супертай-брейке вырвали путевку в 1/4 финала РГ-2025

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в четвертьфинал смешанного парного разряда Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде украинка вместе с Мате Павичем (Хорватия) в трех сетах переграли французский тандем Диан Парри / Гарольд Майо, вырвав победу на супертай-брейке.

Ролан Гаррос 2025. Микст. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) [1] – Диан Парри (Франция) / Гарольд Майо (Франция) [WC] – 6:3, 2:6, [10:8]

Это было первое очное противостояние дуэтов.

Людмила и Мате в третий раз вышли в совместный четвертьфинал. Предыдущие два были на Уимблдоне в 2017 и 2023. Два года назад они стали чемпионами на травяном мейджоре.

Следующими соперниками Людмилы и Мате будут Дезире Кравчик (США) и Нил Скупски (Великобритания). На старте РГ-2025 украинка и хорват переиграли Тима Пютца и Мию Като.