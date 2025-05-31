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Ролан Гаррос
31 мая 2025, 18:55 | Обновлено 31 мая 2025, 19:08
1196
1

Киченок и Павич на супертай-брейке вырвали путевку в 1/4 финала РГ-2025

Людмила и Мате в трех сетах одолели тандем Парри / Майо во втором раунде микста

31 мая 2025, 18:55 | Обновлено 31 мая 2025, 19:08
1196
1
Киченок и Павич на супертай-брейке вырвали путевку в 1/4 финала РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в четвертьфинал смешанного парного разряда Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде украинка вместе с Мате Павичем (Хорватия) в трех сетах переграли французский тандем Диан Парри / Гарольд Майо, вырвав победу на супертай-брейке.

Ролан Гаррос 2025. Микст. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) [1] – Диан Парри (Франция) / Гарольд Майо (Франция) [WC] – 6:3, 2:6, [10:8]

Это было первое очное противостояние дуэтов.

Людмила и Мате в третий раз вышли в совместный четвертьфинал. Предыдущие два были на Уимблдоне в 2017 и 2023. Два года назад они стали чемпионами на травяном мейджоре.

Следующими соперниками Людмилы и Мате будут Дезире Кравчик (США) и Нил Скупски (Великобритания). На старте РГ-2025 украинка и хорват переиграли Тима Пютца и Мию Като.

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Людмила Киченок Мате Павич Диан Парри Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
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