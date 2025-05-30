Киченок и Павич на Ролан Гаррос за 56 минут переиграли чемпионов 2023 года

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в смешанном парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в двух сетах переиграли тандем Мию Като (Япония) / Тим Пютц (Германия) за 56 минут.

Ролан Гаррос 2025. Микст. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) [1] – Мию Като (Япония) / Тим Пютц (Германия) – 6:3, 6:3

Дуэты провели первое очное противостояние.

Като и Пютц в 2023 году выиграли трофей Ролан Гаррос в миксте. А вот Людмила и Мате в 2023 стали чемпионами на Уимблдоне.

Следующими соперниками Людмилы и Мате будут обладатели wild card Диан Парри и Гарольд Майо из Франции.

Киченок на РГ-2025 выступила и женском парном разряде, но в первом же матче вместе с Софией Кенин в двух сетах проиграла Майе Джойнт и Оксане Калашниковой.