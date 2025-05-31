ФОТО. Главный тренер Карпат Лупашко посетил тренировку Авроры

Украинский тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко посетил тренировку футзального клуба «Аврора».

Коуч наблюдал за тренировочным процессом и пообщался с тренерским штабом киевского коллектива.

«Очень нравится интенсивность, смелость игроков, как они идут в обыгрыш в любых ситуациях, обостряют игру. Этим футзал отличается от большого футбола», – сказал Лупашко.

Также Владислав заявил о том, что будет поддерживать именно «Аврору» в финале футзальной Экстралиги.

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ заплатит больше миллиона евро за бразильского легионера.