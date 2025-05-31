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  4. ФОТО. Главный тренер Карпат Лупашко посетил тренировку Авроры
Украина
31 мая 2025, 18:33 | Обновлено 31 мая 2025, 19:06
657
0

ФОТО. Главный тренер Карпат Лупашко посетил тренировку Авроры

Украинский коуч следит не только за футболом, а и за футзалом

31 мая 2025, 18:33 | Обновлено 31 мая 2025, 19:06
657
0
ФОТО. Главный тренер Карпат Лупашко посетил тренировку Авроры
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Украинский тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко посетил тренировку футзального клуба «Аврора».

Коуч наблюдал за тренировочным процессом и пообщался с тренерским штабом киевского коллектива.

«Очень нравится интенсивность, смелость игроков, как они идут в обыгрыш в любых ситуациях, обостряют игру. Этим футзал отличается от большого футбола», – сказал Лупашко.

Также Владислав заявил о том, что будет поддерживать именно «Аврору» в финале футзальной Экстралиги.

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ заплатит больше миллиона евро за бразильского легионера.

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Владислав Лупашко Карпаты Львов чемпионат Украины по футзалу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Аврора Киев
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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