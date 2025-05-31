Ман Юнайтед нашел замену Онана. Есть предложение в 40 миллионов

Французский голкипер «Лилля» Лукас Шевалье привлекает внимание «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривает 23-летнего футболиста как замену Андре Онана. Клуб из Бирмингема видит в Шевалье замену Эмилиано Мартинесу, который уйдет летом.

«Астон Вилла» уже сделала предложение в размере 40 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Лукас Шевалье провел 48 матчей на клубном уровне, из которых 13 – сухие, пропустил 53 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру.