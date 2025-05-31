Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед нашел замену Онана. Есть предложение в 40 миллионов
Англия
31 мая 2025, 18:12 | Обновлено 31 мая 2025, 18:39
664
0

Ман Юнайтед нашел замену Онана. Есть предложение в 40 миллионов

«Красные дьяволы» и «Астон Вилла» нацелены на Лукаса Шевалье

31 мая 2025, 18:12 | Обновлено 31 мая 2025, 18:39
664
0
Ман Юнайтед нашел замену Онана. Есть предложение в 40 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

Французский голкипер «Лилля» Лукас Шевалье привлекает внимание «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривает 23-летнего футболиста как замену Андре Онана. Клуб из Бирмингема видит в Шевалье замену Эмилиано Мартинесу, который уйдет летом.

«Астон Вилла» уже сделала предложение в размере 40 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Лукас Шевалье провел 48 матчей на клубном уровне, из которых 13 – сухие, пропустил 53 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон оформил первый летний трансфер
Жалоба на моряков. Черноморец может получить трансферный бан
Маэстро центра поля. Стало известно, где продолжит карьеру Кевин Де Брюйне
Лукас Шевалье Лилль Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Андре Онана Эмилиано Мартинес
Даниил Кирияка Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Просто не успел». Сборная Украины осталась без форварда на июньские матчи
Футбол | 31 мая 2025, 18:15 0
«Просто не успел». Сборная Украины осталась без форварда на июньские матчи
«Просто не успел». Сборная Украины осталась без форварда на июньские матчи

Даниил Сикан не получил вызов из-за проблем с визой

Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Футбол | 31 мая 2025, 11:17 2
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро

«Полесье» заинтересовано в услугах Александра Мартынюка и Георгия Ермакова

ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 31.05.2025, 11:00
ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Футбол | 31.05.2025, 09:28
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2025, 06:14
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
30.05.2025, 00:50 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
30.05.2025, 01:50 5
Футбол
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46
Футбол
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
31.05.2025, 08:43 7
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
30.05.2025, 21:53 3
Футбол
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
30.05.2025, 02:32
Футбол
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
30.05.2025, 09:22 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем