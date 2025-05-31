Маэстро центра поля. Стало известно, где продолжит карьеру Кевин Де Брюйне
Как сообщил Джанлука Ди Марцио, бельгиец близок к контракту с Наполи
Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне в ближайшие дни станет игроком итальянского клуба «Наполи».
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в воскресенье, 1 июня, клуб проведет обмен документами с юридическими представителями футболиста.
После этого трансфер будет практически завершен, и Де Брюйне сможет пройти медосмотр. По предварительным данным, это произойдет уже в понедельник, 2 июня, либо после возвращения из расположения сборной Бельгии.
33-летний хавбек присоединится к неаполитанцам на правах свободного агента. Его контракт с «Манчестер Сити» завершился.
Этот трансфер станет первым приобретением «Наполи» после чемпионства в Серии А и сохранения Антонио Конте на посту главного тренера. Клуб из Неаполя стремится усилить состав для борьбы за трофеи в новом сезоне.
В завершившемся сезоне бельгиец провел 40 матчей и забил 6 голов за «Ман Сити», если учитывать все клубные турниры.
#Calciomercato | @sscnapoli, domani lo scambio di documenti con i legali di #DeBruyne: visite mediche lunedì o al rientro del belga dagli impegni con la nazionale https://t.co/7xLzMXMVOl— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 31, 2025
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