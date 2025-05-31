Маэстро центра поля. Стало известно, где продолжит карьеру Кевин Де Брюйне

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне в ближайшие дни станет игроком итальянского клуба «Наполи».

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в воскресенье, 1 июня, клуб проведет обмен документами с юридическими представителями футболиста.

После этого трансфер будет практически завершен, и Де Брюйне сможет пройти медосмотр. По предварительным данным, это произойдет уже в понедельник, 2 июня, либо после возвращения из расположения сборной Бельгии.

33-летний хавбек присоединится к неаполитанцам на правах свободного агента. Его контракт с «Манчестер Сити» завершился.

Этот трансфер станет первым приобретением «Наполи» после чемпионства в Серии А и сохранения Антонио Конте на посту главного тренера. Клуб из Неаполя стремится усилить состав для борьбы за трофеи в новом сезоне.

В завершившемся сезоне бельгиец провел 40 матчей и забил 6 голов за «Ман Сити», если учитывать все клубные турниры.