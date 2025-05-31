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Италия
31 мая 2025, 17:53 | Обновлено 31 мая 2025, 17:57
998
0

Маэстро центра поля. Стало известно, где продолжит карьеру Кевин Де Брюйне

Как сообщил Джанлука Ди Марцио, бельгиец близок к контракту с Наполи

31 мая 2025, 17:53 | Обновлено 31 мая 2025, 17:57
998
0
Маэстро центра поля. Стало известно, где продолжит карьеру Кевин Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне в ближайшие дни станет игроком итальянского клуба «Наполи».

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в воскресенье, 1 июня, клуб проведет обмен документами с юридическими представителями футболиста.

После этого трансфер будет практически завершен, и Де Брюйне сможет пройти медосмотр. По предварительным данным, это произойдет уже в понедельник, 2 июня, либо после возвращения из расположения сборной Бельгии.

33-летний хавбек присоединится к неаполитанцам на правах свободного агента. Его контракт с «Манчестер Сити» завершился.

Этот трансфер станет первым приобретением «Наполи» после чемпионства в Серии А и сохранения Антонио Конте на посту главного тренера. Клуб из Неаполя стремится усилить состав для борьбы за трофеи в новом сезоне.

В завершившемся сезоне бельгиец провел 40 матчей и забил 6 голов за «Ман Сити», если учитывать все клубные турниры.

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Кевин Де Брюйне Наполи Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Джанлука Ди Марцио трансферы Серии A Антонио Конте
Николай Степанов Источник: Джанлука Ди Марцио
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