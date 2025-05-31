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  4. Участник ЛЧ от Франции готов заплатить 500 тысяч евро за вратаря Оболони
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 17:47 |
948
0

Участник ЛЧ от Франции готов заплатить 500 тысяч евро за вратаря Оболони

Денис Марченко интересен «Бресту»

31 мая 2025, 17:47 |
948
0
Участник ЛЧ от Франции готов заплатить 500 тысяч евро за вратаря Оболони
facebook.com/obolonfc. Денис Марченко (слева) и Сергей Шищенко

18-летний голкипер «Оболони» Денис Марченко летом может покинуть Украину и перебраться во французскую Лигу 1.

В настоящий момент интерес к вратарю проявляют два французских клуба, а фаворитом на подписание Марченко считается «Брест» – клуб, игравший в ЛЧ-2024/25, где дошел до 1/16 финала.

За Марченко «Брест» готов заплатить 500 тысяч евро.

Также на молодого кипера «Оболони» претендует словацкий «Слован».

Марченко в завершившемся сезоне сыграл 11 матчей в УПЛ, в которых пропустил 8 мячей.

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Алексей Сливченко Источник: Футбол TIME
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