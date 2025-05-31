Пропустили 5 мячей. Украина WU-19 уступила в спарринге команде Польши

31 мая молодежная женская сборная Украины WU-19 (игроки 2007–2008 г.р.) в городе Бяла-Подляска провела товарищеский матч с командой Польши.

Подопечные Олега Бортника этим контрольным поединком завершили учебно-тренировочный сбор в соседней стране, который длился с 27 мая. Сине-желтая команда уступила со счетом 2:5.

В составе украинок отличились Виктория Савкина и Варвара Козлюк, а Анна Харченко отразила удар с 11-метровой отметки.

Ранее, 29 мая, во время сбора сборная Украины WU-19 провела спарринг с польской командой UKS Lodz. Матч завершился со счетом 1:1. В составе сине-желтых отличилась Елена Марценюк.

Товарищеский матч. 31 мая. Бяла-Подляска (Польша)

Польша WU-19 – Украина WU-19 – 5:2 (2:1)

Голы (у Украины): Савкина, Козлюк.

Украина (старт): Харченко, Игнатенко (к), Савка, Ткачук, Савкина, Авраменко, Жигадло, Мигаль, Марценюк, Коновалова, Гладун.