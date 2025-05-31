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Молодежные турниры
31 мая 2025, 04:32 | Обновлено 31 мая 2025, 05:16
57
0

Украинская молодежка WU-19 сыграла вничью спарринг с клубом Лодзь

31 мая в товарищеском матче сыграют команды Польши и Украины

31 мая 2025, 04:32 | Обновлено 31 мая 2025, 05:16
57
0
Украинская молодежка WU-19 сыграла вничью спарринг с клубом Лодзь
УАФ

29 мая сборная Украины WU-19 провела товарищеский поединок с командой UKS Lodz.

Матч завершился со счётом 1:1. В составе сборной отличилась Елена Марценюк.

Подопечные Олега Бортника завершают подготовку к матчу со сборной Польши, который состоится 31 мая в городе Бяла-Подляска.

Товарищеский матч, 29 мая. Польша

UKS Lodz – Украина WU-19 – 1:1

Украина WU-19 (стартовый состав): Сахно – Савка, Ткачук, Игнатенко (к), Авраменко, Жигадло, Гладун, Савкина, Мигаль, Марценюк, Коновалова

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женская сборная Украины по футболу U-19 ЛКС Лодзь товарищеские матчи Польша - Украина женская сборная Польши по футболу Олег Бортник
Николай Степанов Источник: Женский футбол Украины
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