Молодежные турниры31 мая 2025, 04:32 | Обновлено 31 мая 2025, 05:16
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Украинская молодежка WU-19 сыграла вничью спарринг с клубом Лодзь
31 мая в товарищеском матче сыграют команды Польши и Украины
31 мая 2025, 04:32 | Обновлено 31 мая 2025, 05:16
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29 мая сборная Украины WU-19 провела товарищеский поединок с командой UKS Lodz.
Матч завершился со счётом 1:1. В составе сборной отличилась Елена Марценюк.
Подопечные Олега Бортника завершают подготовку к матчу со сборной Польши, который состоится 31 мая в городе Бяла-Подляска.
Товарищеский матч, 29 мая. Польша
UKS Lodz – Украина WU-19 – 1:1
Украина WU-19 (стартовый состав): Сахно – Савка, Ткачук, Игнатенко (к), Авраменко, Жигадло, Гладун, Савкина, Мигаль, Марценюк, Коновалова
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