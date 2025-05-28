Сборная Украины WU-19 отправилась на сборы. Состав на спарринг с Польшей

Главный тренер молодежной женской сборной Украины WU-19 Олег Бортник объявил список из 18 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

27 мая сборная Украины WU-19 (игроки 2007–2008 г. р.) отправляется в Польшу на краткосрочный сбор.

31 мая украинки сыграют товарищеский матч с хозяйками в городе Бяла-Подляска. Время начала матча – 13:00 по киевскому времени.

Состав молодежной женской сборной Украины WU-19

Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Светлана Сахно (Колос Ковалевка).

Защитники: Алина Савка (Ворскла Полтава), Мария Игнатенко, Диана Ткачук (обе – Ладомир Владимир), Анастасия Яремчук (Полесье Житомир), Ева Балацкая (Оболонь Киев), Мария Осадчая (Систерс Одесса).

Полузащитники: Виктория Савкина, Зоряна Гладун (обе – Ладомир Владимир), Анна Авраменко, Анастасия Жигадло (обе – Кривбасс Кривой Рог), Анастасия Мигаль (ДВТК, Венгрия), Эвелина Купцова (Металлист 1925 Харьков).

Нападающие: Елена Марценюк (ЕМС-Подолье Винница), Варвара Козлюк (Полесье Житомир), София Коновалова (Ладомир Владимир).