Сборная Украины WU-19 отправилась на сборы. Состав на спарринг с Польшей
Главный тренер Олег Бортник рассчитывает на 18 футболисток
Главный тренер молодежной женской сборной Украины WU-19 Олег Бортник объявил список из 18 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор.
27 мая сборная Украины WU-19 (игроки 2007–2008 г. р.) отправляется в Польшу на краткосрочный сбор.
31 мая украинки сыграют товарищеский матч с хозяйками в городе Бяла-Подляска. Время начала матча – 13:00 по киевскому времени.
Состав молодежной женской сборной Украины WU-19
Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Светлана Сахно (Колос Ковалевка).
Защитники: Алина Савка (Ворскла Полтава), Мария Игнатенко, Диана Ткачук (обе – Ладомир Владимир), Анастасия Яремчук (Полесье Житомир), Ева Балацкая (Оболонь Киев), Мария Осадчая (Систерс Одесса).
Полузащитники: Виктория Савкина, Зоряна Гладун (обе – Ладомир Владимир), Анна Авраменко, Анастасия Жигадло (обе – Кривбасс Кривой Рог), Анастасия Мигаль (ДВТК, Венгрия), Эвелина Купцова (Металлист 1925 Харьков).
Нападающие: Елена Марценюк (ЕМС-Подолье Винница), Варвара Козлюк (Полесье Житомир), София Коновалова (Ладомир Владимир).
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