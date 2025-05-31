Стародубцева с напарницей едва не сотворили сенсацию на Ролан Гаррос 2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде мейджора на грунтовых кортах Парижа Юлия вместе со своей напарницей Анастасией Децюк (Чехия) в трех сетах уступили 14-му сеяному тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 2 часа и 26 минут.

Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Анастасия Децюк (Чехия) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) – 6:4, 3:6, 5:7

В третьей партии Юлия и Анастасия побеждали 5:2, но не сумели довести дело до конца, растратив преимущество.

Стародубцева и Децюк впервые заявились на турнир в одной паре. Кроме того, украинско-чешский дуэт попал в основу из альтернативного списка после отказа от участия Сораны Кырсти и Анны Калинской.

До Ролан Гаррос Тимеа и Луиза стали чемпионками пятисотника в Страсбурге. Бабош и Стефани в первом круге слэма выбили украинку Ангелину Калинину и китаянку Сюй Ифань. В 1/8 финала венгерско-бразильский тандем поборется против первых сеяных Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

Юлия и Анастасия на старте РГ-2025 одолели француженок Эмелин Дартрон и Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона.

Днем ранее Стародубцева покинула одиночный разряд Ролан Гаррос, уступив в третьем раунде Жасмин Паолини. Юля была последней представительницей Украины в парном турнире мейджора.