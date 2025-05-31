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  4. Стародубцева с напарницей едва не сотворили сенсацию на Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 15:57 | Обновлено 31 мая 2025, 16:19
1310
7

Стародубцева с напарницей едва не сотворили сенсацию на Ролан Гаррос 2025

Юлия и Анастасия Децюк в трех сетах уступили Тимее Бабош и Луизе Стефани

31 мая 2025, 15:57 | Обновлено 31 мая 2025, 16:19
1310
7
Стародубцева с напарницей едва не сотворили сенсацию на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде мейджора на грунтовых кортах Парижа Юлия вместе со своей напарницей Анастасией Децюк (Чехия) в трех сетах уступили 14-му сеяному тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 2 часа и 26 минут.

Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Анастасия Децюк (Чехия) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) – 6:4, 3:6, 5:7

В третьей партии Юлия и Анастасия побеждали 5:2, но не сумели довести дело до конца, растратив преимущество.

Стародубцева и Децюк впервые заявились на турнир в одной паре. Кроме того, украинско-чешский дуэт попал в основу из альтернативного списка после отказа от участия Сораны Кырсти и Анны Калинской.

До Ролан Гаррос Тимеа и Луиза стали чемпионками пятисотника в Страсбурге. Бабош и Стефани в первом круге слэма выбили украинку Ангелину Калинину и китаянку Сюй Ифань. В 1/8 финала венгерско-бразильский тандем поборется против первых сеяных Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

Юлия и Анастасия на старте РГ-2025 одолели француженок Эмелин Дартрон и Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона.

Днем ранее Стародубцева покинула одиночный разряд Ролан Гаррос, уступив в третьем раунде Жасмин Паолини. Юля была последней представительницей Украины в парном турнире мейджора.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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androma
 Бездарно  просрать  5 геймів  підряд  це ще не кожен зуміє. Це вже є міні сенсація
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+4
Андрій Заліщук
Трохи шкода, вести в 3 сеті 5-2 і розбазарити таку перевагу, хоча билися достойно
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+3
buryi48
Юля! Бережи себе! Ніколи більше не грай, як Мати Тереза. Вона здала виграний тобою матч. Здоров"я тобі! Будьмо! 
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+2
Sashamar
Ось вам черговий раз різниця між парою зіграною і ситуативною. Коли запахло смаженим, ті змогли додати, бо знали де. А в парниць рівня ITF, які до того ж грали разом тільки другий матч, резервів протистояти не знайшлося.
 Нічого. Головне, що є неоціненний досвід.
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+1
Олег Мандрівник
Мдя, с 5-2 просрать матч это нужно уметь 
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0
Mystic_Healer
треба подякувати Сорані за турнір
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0
MIRRA
..."ледь" - далі стандартно
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-1
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