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Турция
31 мая 2025, 13:01 | Обновлено 31 мая 2025, 13:04
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0

У кого 8.9? Известна оценка Зубкова в матче, где он забил и ассистировал

«Трабзонспор» победил со счетом 2:0, на счету украинского вингера – два результативных действия

31 мая 2025, 13:01 | Обновлено 31 мая 2025, 13:04
503
0
У кого 8.9? Известна оценка Зубкова в матче, где он забил и ассистировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

30 мая состоялся матч 38-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Антальяспор» и «Трабзонспор». Гости одолели соперника со счетом 2:0.

Настоящим героем этого противостояния стал вингер сборной Украины Александр Зубков, который забил гол и отдал результативную передачу. В текущем сезоне на счету футболиста шесть забитых мячей и три ассиста за 15 поединков в чемпионате.

Статистический портал Sofascore оценил игру Зубкова в 8.9 балла – это лучший показатель среди всех игроков, которые принимали участие в матче. На 64-й минуте его заменил форвард Даниил Сикан, который заработал 6.7 баллов.

«Трабонспор» набрал 51 балл и завершил сезон турецкой Суперлиги на седьмом месте. «Антальяспор» разместился на 14-й позиции, в активе клуба – 44 очка.

Оценки игроков в матче Антальяспор Трабзонспор:

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Антальяспор Александр Зубков Даниил Сикан SofaScore оценки
Николай Титюк Источник: SofaScore
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