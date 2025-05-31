У кого 8.9? Известна оценка Зубкова в матче, где он забил и ассистировал

30 мая состоялся матч 38-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Антальяспор» и «Трабзонспор». Гости одолели соперника со счетом 2:0.

Настоящим героем этого противостояния стал вингер сборной Украины Александр Зубков, который забил гол и отдал результативную передачу. В текущем сезоне на счету футболиста шесть забитых мячей и три ассиста за 15 поединков в чемпионате.

Статистический портал Sofascore оценил игру Зубкова в 8.9 балла – это лучший показатель среди всех игроков, которые принимали участие в матче. На 64-й минуте его заменил форвард Даниил Сикан, который заработал 6.7 баллов.

«Трабонспор» набрал 51 балл и завершил сезон турецкой Суперлиги на седьмом месте. «Антальяспор» разместился на 14-й позиции, в активе клуба – 44 очка.

Оценки игроков в матче Антальяспор – Трабзонспор: