У кого 8.9? Известна оценка Зубкова в матче, где он забил и ассистировал
«Трабзонспор» победил со счетом 2:0, на счету украинского вингера – два результативных действия
30 мая состоялся матч 38-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Антальяспор» и «Трабзонспор». Гости одолели соперника со счетом 2:0.
Настоящим героем этого противостояния стал вингер сборной Украины Александр Зубков, который забил гол и отдал результативную передачу. В текущем сезоне на счету футболиста шесть забитых мячей и три ассиста за 15 поединков в чемпионате.
Статистический портал Sofascore оценил игру Зубкова в 8.9 балла – это лучший показатель среди всех игроков, которые принимали участие в матче. На 64-й минуте его заменил форвард Даниил Сикан, который заработал 6.7 баллов.
«Трабонспор» набрал 51 балл и завершил сезон турецкой Суперлиги на седьмом месте. «Антальяспор» разместился на 14-й позиции, в активе клуба – 44 очка.
Оценки игроков в матче Антальяспор – Трабзонспор:
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