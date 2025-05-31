Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ знает, как разобрать такие команды»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где его команда сыграет против миланского «Интера».

«Мой клуб знает, как разобрать такие команды и как расшатать их сплоченную оборону. Интер имеет много высококлассных игроков как в атаке, так и в обороне; именно поэтому они дошли до финала.

Все может смениться одним ранним голом, поэтому мы должны адаптироваться и играть в финале с самого начала до конца. Я очень оптимистичен», – сказал наставник.

Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.