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Лига чемпионов
31 мая 2025, 12:39 | Обновлено 31 мая 2025, 13:27
360
6

Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ знает, как разобрать такие команды»

Коуч пообщался с журналистами перед финальным матчем Лиги чемпионов

31 мая 2025, 12:39 | Обновлено 31 мая 2025, 13:27
360
6
Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ знает, как разобрать такие команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где его команда сыграет против миланского «Интера».

«Мой клуб знает, как разобрать такие команды и как расшатать их сплоченную оборону. Интер имеет много высококлассных игроков как в атаке, так и в обороне; именно поэтому они дошли до финала.

Все может смениться одним ранним голом, поэтому мы должны адаптироваться и играть в финале с самого начала до конца. Я очень оптимистичен», – сказал наставник.

Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Луис Энрике Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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Комментарии 6
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Boodya
Хто при своєму розумі буде вболівати за ПСЖ?
Хай там собі ту Францію виграють вздовж і впоперек, а в серйозний футбол не лізуть
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+1
Saar
Пішов нах! Інтер - чемпіон!
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+1
Павло
Вболівати за ПСЖ - це якесь збочення. Щиро бажаю удачі Інтеру.
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0
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VK-Sport
Дуже гучні заявочки...А Інтер вже пройшов 2х чемпіонів своїх чемпіонатів, Баварію І Барсу. Псж буде третім.
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0
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